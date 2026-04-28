劉在錫怨李光洙「妹妹婚禮沒給紅包」 ！反轉要求：以後我兒子結婚你來主持！附加條件超現實

韓國「國民主持人」劉在錫與「亞洲王子」李光洙這對「國民兄弟」又來鬥嘴了！劉在錫不僅開玩笑抱怨當年主持李光洙妹妹婚禮沒收到紅包，還順便預約了兒子未來的婚禮司儀，但卻不忘補上一句「前提是你到那時候還要有人氣喔」，超真實的條件讓現場笑聲不斷。

這搞笑的一幕出自YouTube節目《藉口Go》。 當天劉在錫在節目中回憶起過去幫李光洙妹妹主持婚禮的往事，用一臉正經的語氣開玩笑質問：「到現在我都還記得清清楚楚，你當時為什麼沒給我主持費？」一旁的女神朴寶英也跟著幫腔說：「真的太過分了，應該要好好答謝主持人才對啊！」劉在錫立刻笑著說「我是不收啦」表明自己是開玩笑，李光洙則委屈解釋：「我如果真的問『哥要給多少』，好像也怪怪的吧。」



不過劉在錫可沒打算放過他，繼續爆料說：「光洙的妹妹後來有寄禮物給我說謝謝，但光洙本人就是沒給我紅包。」一來一往的逗嘴讓現場氣氛超歡樂。 話鋒一轉，劉在錫突然提出一個認真的請求：「這樣吧，以後我兒子智浩如果結婚，你來幫我主持婚禮！」李光洙二話不說爽快答應：「那當然沒問題！」沒想到劉在錫馬上補充一句超現實的條件：「但是前提是，到那個時候你還要夠紅才行。 」李光洙當場哭笑不得，委屈抱怨說：「你現在就已經不叫我『大明星』，只叫我『中明星』了耶！」劉在錫則說道：「到時候情況也可能會變啊，反正我先跟你說了，到時候沒找你別怪我沒講，我也可以交給智浩自己的朋友來主持吧？」李光洙最後一臉認真地說：「如果是智浩的朋友來主持那還OK，但要是其他藝人我就會覺得怪怪的了。」超真實的反應再度引爆全場笑聲。



此外，由朴寶英、金熙元與李光洙主演的Disney+原創系列《賭金》即將於4月29日上線。 這是一部講述女子「希珠」意外獲得走私組織價值1500億韓元的金條後，在貪婪與背叛交織的混亂局面中，為了獨吞黃金而展開生死對決的驚悚劇，粉絲們已經等不及要看了！



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