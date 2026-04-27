申智未婚夫私生活争议后「工作全断」！文元自爆「搬货洗楼梯」维生，韩网冷笑：本来就无名，何来职业中断？

韩国长寿混声组合「高耀太」队长 申智 即将於 5 月 2 日正式出嫁，近日她带著小 7 岁的未婚夫 文元 登上KBS综艺《新品上市 便利餐厅》，大晒三层别墅新婚爱巢。 然而，这段恋情自公开以来便争议不断，文元在节目中自爆因负面新闻导致歌唱工作停摆，转行做劳力工作求生，却意外引发韩国网民更猛烈的毒舌攻击！

「奴仆级」宠妻日常！申智感动：他不动让我动一根手指

节目中，申智与文元的同居生活首度曝光。 文元展现了极致的「廿四孝」精神，不仅每天给申智准备营养剂、包办所有家务、毛巾都要亲手收好，甚至为了保护申智的喉咙，两人在家还用无线对讲机沟通。



两人交往至今已经第3年，当被问到同居的心情时，申智甜蜜直言：「有了他之后非常有安定感，无论做什么他都不让我动一根手指头。」接著流露出歉意说：「如果没遇见我，去年发生那些事时，他也不会受到这么多关注。」



黑历史连环爆！瞒婚、态度差、非法营业 形象跌落谷底

为何这段婚姻会被全韩网看衰？ 原来文元去年在拜访高耀太团员金钟旼、白佳时，荒诞称「不知道申智非常有名」，还自曝交往后才坦承「离过婚且有女儿」，态度被指轻佻无礼，第一印象已经欠佳。 随后他又被挖出涉嫌非法经营房地产等私生活丑闻，令申智粉丝及普通网友集体崩溃，纷纷劝阻这门亲事。



演艺活动全断！靠物流搬货、洗楼梯维生

文元在节目中坦言，自争议爆发后，所有演出与婚礼祝歌邀请全部消失，为了维持生计，他主动到物流中心搬货，甚至在楼梯清扫公司打工，并强调不能无所事事坐以待毙，希望能尽一份力。

虽然高耀太成员大赞他「诚实、肯做」，文元也表示能理解网民的担心，承诺会努力展现更好的一面，申智亦对文元表示很满意和尊重，但这番「洗白」言论显然未获观众买单。



韩网毒舌评论：这是一场「结婚 Show」？

面对两人在节目上的温馨氛围，韩国网民留言依旧火药味十足：「他本来就是无名氏，根本没所谓『职业中断』，是托申智的福才上电视吧？」、「物流、清扫也是正当职业，不用讲得这么惨，而且他还要付前妻小孩的抚养费啊！」、「需要金钱名声的男人 vs 需要年下奴仆的女人，简直天作之合」、「表演痕迹太重，先在一起生活几十年再出来秀吧。」

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