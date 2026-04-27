《柔美的細胞小將3》第5、6集最新劇照：金高銀♥金載原，喚醒全球戀愛細胞…連續2週登上TVING冠軍

TVING 原創韓劇《柔美的細胞小將3》在國內外引發熱烈反響，持續展現強勁的熱度。（談及第3、4集劇情）

《柔美的細胞小將》第3季連續兩週奪下TVING週間付費訂閱貢獻用戶數第1名，再次證明系列作品的實力。不僅在韓國，在全球的成績也十分亮眼。公開首週的第1、2集在串流平台Rakuten Viki美國、歐洲、中東、大洋洲週榜中登上第1名，在蒙古Inche TV也拿下第1名；在日本Disney+則排名第3，進一步擴展K-浪漫愛情劇的影響力。



由金高銀與金載原打造的心動羅曼史，再加上細胞們活潑有趣的表現，讓觀眾直呼再次喚醒戀愛細胞！！

上週的第3、4集中，描繪了柔美（金高銀 飾）正式陷入單戀的模樣。與積極靠近的朱浩（崔丹尼爾 飾）不同，始終不輕易表露心意的馴鹿（金載原 飾）讓柔美感到失落。然而當大龍（全錫浩 飾）表示柔美和朱浩很般配時，馴鹿卻斬釘截鐵地回應：「感覺（柔美和朱浩）沒有很合適。」引發觀眾對他內心想法的好奇心。



此外，一向是「宅男」的馴鹿主動邀請柔美一起看電影，讓兩人之間的氛圍出現變化。原本看似冷淡的馴鹿出現轉變，不僅讓柔美心動，也讓觀眾更加期待。

而在即將公開的第5、6集前釋出的劇照，更預告了新的緊張局面。照片中，柔美看到似乎經歷激烈肢體衝突、連衣服都凌亂的馴鹿與朱浩，露出驚慌表情。對馴鹿表現出憤怒的朱浩、注視著他的馴鹿，以及試圖阻止兩人的大龍焦急神情，都讓人推測三人之間發生了不尋常的事件。



製作組表示：「在第5、6集中，原則至上的馴鹿在遇見柔美後開始動搖。」並補充：「坦率面對愛情的柔美，以及逐漸察覺自己心意的馴鹿，他們的變化將帶來更多心動瞬間。」

《柔美的細胞小將3》每週一下午6點於TVING一次公開2集，tvN則於每週一、二晚間8點50分播出，海外由 HBO Max 同步上架。



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