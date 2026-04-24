Lucas 黃旭熙正式分手 SM 娛樂！結束 8 年賓主關係歸還「自由身」，工作室官宣：合約今日到期！

香港出身的韓流男星 Lucas（黃旭熙） 與 SM 娛樂 的 8 年緣分正式劃下句點！今日（24 日）Lucas 的工作室率先發聲，宣佈雙方合約已於今日期滿且不再續約。 這也意味著 Lucas 將正式脫離老東家，以自由身開啟演藝生涯的新篇章。

Lucas 的官方工作室今日透過微博發出「專屬合約終止公告」，公告中以 SM 娛樂的立場宣佈：「我司與Lucas的專屬合約將於4月24日結束。」公告表示，SM娛樂非常珍惜與 Lucas 從練習生時期至今一同走過的時光，並真心為他未來的全新活動予以支持。 隨後，韓國 SM 娛樂也同步在Lucas 的 Weverse 官方社群確認該消息，為這段長達 8 年的合作關係正式蓋上終止符。



Lucas在 2018 年作為 NCT 成員出道，憑藉出眾外貌與綜藝感迅速走紅。 然而 2021 年爆發私生活爭議後，於 2023 年退出 NCT 及 WayV（威神V），隨後轉向個人歌手身分持續進行活動。 2024年以個人單曲《Renegade》Solo 出道重返樂壇，2025 年進軍台灣影視圈，來台拍攝電視劇《時候A Time》，並大方表白想合作男神許光漢。



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