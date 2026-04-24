Lucas 黄旭熙正式分手 SM 娱乐！结束 8 年宾主关系归还「自由身」，工作室官宣：合约今日到期！
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Lucas 黄旭熙正式分手 SM 娱乐！结束 8 年宾主关系归还「自由身」，工作室官宣：合约今日到期！

明星   2026年4月24日   星期五13:48   Sani  

（封面图源：SM娱乐）

香港出身的韩流男星 Lucas（黄旭熙） 与 SM 娱乐 的 8 年缘分正式划下句点！今日（24 日）Lucas 的工作室率先发声，宣布双方合约已於今日期满且不再续约。 这也意味著 Lucas 将正式脱离老东家，以自由身开启演艺生涯的新篇章。

Lucas 的官方工作室今日透过微博发出「专属合约终止公告」，公告中以 SM 娱乐的立场宣布：「我司与Lucas的专属合约将於4月24日结束。」公告表示，SM娱乐非常珍惜与 Lucas 从练习生时期至今一同走过的时光，并真心为他未来的全新活动予以支持。 随后，韩国 SM 娱乐也同步在Lucas 的 Weverse 官方社群确认该消息，为这段长达 8 年的合作关系正式盖上终止符。
（图源：微博）

Lucas在 2018 年作为 NCT 成员出道，凭藉出众外貌与综艺感迅速走红。 然而 2021 年爆发私生活争议后，於 2023 年退出 NCT 及 WayV（威神V），随后转向个人歌手身分持续进行活动。 2024年以个人单曲《Renegade》Solo 出道重返乐坛，2025 年进军台湾影视圈，来台拍摄电视剧《时候A Time》，并大方表白想合作男神许光汉。
（图源：IG@lucas_smofficial）

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