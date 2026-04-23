大雨也難抵擋《TOUCH FIVE》猛男們的熱情！六人六色加上角色扮演引發全場尖叫不停歇

4月23日晚間在台北信義區所舉辦的首爾弘大超人氣沉浸式猛男秀 《TOUCH FIVE》首度登台，六位各有特色的猛男們一字排開，分別是K、Miracle、Gil、Leo、Justin以及Hani帶來長達一個多小時幾乎不間斷的性感舞蹈演出，本場次為女性限定，也讓全場尖叫聲不斷。

六位猛男以剪影的方式出場，六人也先是穿上了熟女最愛的西裝正裝登場，斯文帥氣的樣子已經讓全場沸騰，接著更進入情節與角色扮演，隨機挑選了一位幸運觀眾上台，獲得可以以單一手指頭觸摸歐巴好身材的機會！令全場觀眾們露出羨慕的眼神。接下來猛男歐巴們更是變身消防員、海灘救生員以及獄警等等，透過特殊的服裝造型以及場景設定，讓觀眾們有不同的沉浸式體驗。



到了節目中間段落，主持人要選出兩位幸運觀眾上台與歐巴近距離互動，不過能夠享有這樣福利的人必須是本月即將結婚的準新娘！現場有兩位新娘勇敢上台體驗近距離的互動與挑逗舞蹈，讓台下觀眾們看得血脈賁張，相當羨慕又害羞。已在韓國首爾弘大獲得極高評價與作品認證的《TOUCH FIVE》，此次台北場的演出被視為該

作品的「進化版」。不僅保留了韓系人體藝術的細膩與力道，更結合了科技與更開放的互動型態。



《TOUCH FIVE》的演出主打沉浸式體驗，演出過程中猛男們也都會無預警走下舞台與大家進行互動，有許多觀眾們抱著又興奮又害羞的心情前來，當看到歐巴在眼前直接跳起舞來，甚至鼓勵大家伸手互動，還是讓許多人害羞地低下了頭。每一位歐巴都有超強的腰力以及出色的肌肉線條，讓觀眾們看得興奮不已。



六位猛男歐巴們也在演出前率先與媒體們見面，六人各有不同特色，包含隊伍中身材最嬌小的Gil，以及隊上的老么，也是唯一的黑人成員Miracle。他們表示非常開心能夠來台演出，也希望台灣觀眾們能夠喜愛他們的表演，《TOUCH FIVE》本次來台共有四場演出，4月23日為首場開演，接下來還有三場演出，將演出到4月26日週日晚間。



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