等了2年！《殺人者的購物中心2》定檔7月強勢回歸，李棟旭、金慧埈叔姪攜手反擊，驚見日劇男神「岡田將生」黑化參戰！

叔叔回來了！Disney+ 現象級時尚動作神劇 《殺人者的購物中心》，自 2024 年初第一季播畢後讓全球影迷吊足胃口。 等足2年，官方終於在今日宣佈：第二季確定將於 今年 7 月上線！

第二季將延續前作帥感炸裂的暴力美學，講述「鄭智安」（金慧峻 飾）在經歷了殘酷的交接儀式後，正式蛻變成為購物中心「Murder Help」的全新代表，與「死而復生」的神秘三叔「鄭進灣」（李棟旭 飾）聯手，開始向「巴比倫」全球勢力展開終極反擊。

隨著定檔消息釋出，官方也同步公開了第一波「Re-Opening」重啟海報，也首次揭開「Murder Help」的真面目。 只見敞開的倉庫內填滿了各類槍械、短刀等武器，叔姪二人並肩站立在武器庫前，配上標語「購物中心的大門，再度開啟」，暗示著在一切都已改變的情況下，新的事件即將展開。



同步公開的預告片中，第一季主角們歸來、新敵人登場、動作場面更加驚心動魄，讓等待第二季已久的粉絲們心跳加速。 鄭進灣用標誌性的低沉嗓音說：「這就是我的世界，鄭智安。」這句話也宣告著智安將徹底告別平凡大學生身份，作為「Murder Help」的新主人正式踏入殺手世界，迎來轉變與成長。

第二季中，不僅「進灣」與「貝爾」（趙漢善 飾）之間的惡緣繼續糾纏，還有巴比倫東亞支部傭兵的加入，令而敵方變得更加強大。 如果說第一季是智安從企圖奪取購物中心的殺手們圍攻下「死裡逃生」的生存戰，那麼第二季就是叔姪聯手，為了守護彼此的世界而進行的「正式反擊」。



除了劇情高能，第二季的卡司更是驚喜連連！除了第一季的可靠戰友「敏慧」金海娜、「把信」金民 以及「大哥」李泰英 都將原班人馬回歸，最新反派名單中竟赫然出現日本一線男星岡田將生！他將攜手演員鄭潤廈與玄理，作為巴比倫東亞支部的全新勢力加入，兩大男神的對決讓人期待感倍增。

Disney+ 原創劇集《殺人者的購物中心》第一季已於 2024 年 1 月公開，第二季將由第一季導演李權再度執導，預計將為觀眾展現更加宏大的世界觀。



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