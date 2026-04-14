金香起首度挑战喜剧！车学渊化身毒舌数学老师、金宰铉「钞能力」带动气氛，《浪漫的绝对值》引爆 BL 幻想【多图】

14 日上午，Coupang Play新剧《浪漫的绝对值》於首尔永登浦区举行发布会，主演金香起、车学沇（VIXX N）、金宰铉 （N.Flying）、金东圭、孙挺赫及导演李泰坤出席。

《浪漫的绝对值》讲述一名以花美男老师们为主角撰写 BL 小说的高中生，在现实中与他们偶遇并面临意想不到的瞬间，进而成为波澜万丈校园生活主角的青春罗曼史，将於 17 日晚间 8 点公开。







金香起表示，剧中角色非常具漫画感且立体，每一位都很有魅力，让人好奇后续剧情。 对於第一次尝试喜剧，她表示一直很尊重喜剧演员，认为故事本身已经非常有趣，再此基础上加入了自己的表现方式。





聊到独特的发型，金香起表示是为了搞笑而刻意设计，并透露与自己 3 岁时的照片相似度极高。 对於同性题材，金香起表示剧中角色「余意珠」是未成年人，在她看来是同一种爱; 而以金香起的视角来看，反而因为是同性而更能理解彼此，是一种类似友情的爱情。





车学渊饰演数学老师贾禹秀，为了展现角色尖锐刺人的特点，刻意调整了语气和肢体动作。 车学渊还买了黑板并练习用粉笔书写，令自己的房间仿佛变成一间教室。 他也补充道：「我有过拍摄 BL 相关题材的经验。 这次角色非常独特且有著火热的一面，所以我试著用更强烈的方式去表达。」







金宰铉饰演日语老师卢多柱，凭藉雄厚财力让四个朋友聚在同一个屋檐下生活，也是一位气氛制造者。







孙廷赫饰演前雪橇国手、体育老师郑基全，为了角色特别加强运动量，并尝试像自己的父亲那样讲话与行动。





金东圭饰演国文老师尹东柱，自爆虽然没演过 BL 但很有兴趣，拍著拍著就不自觉地深陷其中，引发全场大笑。





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