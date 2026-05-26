會長老爸魂穿窮酸球員！新劇《新進社員姜會長》孫賢周、李濬榮靈魂互換，反骨兒女篡位逼老豆「絕地反擊」

由李濬榮、孫賢周主演的JTBC 全新週末劇《新進社員姜會長》，今日重磅公開了最新的超長精華預告。 「72 歲冷血財閥老豆」與「27 歲落魄土湯匙球員」的靈魂互換，加上豪門爭產內鬥，讓大批劇迷集體高喊敲碗！

預告中，27歲的足球新星黃俊賢原本前途一片光明、即將入選第一級聯賽卻慘遭72 歲的崔成集團會長姜勇浩（孫賢周 飾）開賽車撞飛。 會長肇事逃逸後，黃俊賢被診斷出職業生涯難以維繫，陷入了晴天霹靂般的衝擊中。

黃俊賢登門拜訪姜勇浩會長，對方竟然傲慢地甩出一張「空白支票」試圖息事寧人，令黃俊賢憤怒大喊：「踐踏了別人的人生，出錢就夠了嗎？」並決心向崔成集團展開報仇。 怎料姜勇浩連眼睛都不眨一下，鄙夷冷回：「你以為崔成集團會這麼輕易被你這種貨色擊垮嗎？」



然而天意弄人，一場突如其來的頭部猛烈對撞，竟讓兩人發生了靈魂互換。 姜勇浩在黃俊賢的身體裡睜開雙眼，迎來了預料之外的「人生第二回合」; 相反地，黃俊賢可能進入了姜勇浩的身體，陷入昏迷狀態。

姜會長平日裡對長女姜在京（全慧珍 飾）與長子姜在成（晉久 飾）百般疼愛，甚至不惜幫忙掩蓋罪行，然而在媒體踢爆姜會長是肇逃加害者時，兒女居然立即承認了這一指控。 面對兒女的背叛，姜會長感到無比憤怒。



隨著老會長缺席，崔成集團瞬間淪為血腥的奪權戰場。 姜彩京展現出「崔成是我的」之野心; 姜在成則抬出「長子繼承制」當盾牌; 么女姜方字（李宙明 飾）隱瞞身份、作為實習生步入公司，展現了高調大膽的舉動。 三人之間針鋒相對，繼承人奪權大戰一觸即發。

就在這時，姜會長靈機一動，決定以「實習生黃俊賢」的身份重新入職公司，親自出背叛自己的兒女們展開教訓。 預告片尾聲，李濬榮用著與年齡不符的滄桑老練眼神盯著夜空，霸氣放話：「我要把一切都導回正軌！」



滿級財閥大佬親自回新手村「整頓職場兼實施家法」的通透爽劇路線，絕對是今年最解壓的爽片！《新進職員姜會長》將於本月 30 日晚間 10 點 40 分迎來首播，香港觀眾可在Viu同步追看。



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