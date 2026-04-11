K-SPARK 登陆澳门 5月2日先发阵容 KISS OF LIFE 官宣 5月夏日热力全开

2026年5月2日，亚洲备受瞩目的音乐演出品牌 K-SPARK 将首次登陆澳门，带来前所未有的顶级现场舞台。

本次演出除了先发阵容KISS OF LIFE 还有其余韩国人气歌手/团体共同组成华丽阵容打造创意舞台，引爆澳门。与其他国家的演出不同，本场将以特别版本呈现，为观众带来进一步升级的现场体验。

以全新阵容，重新定义 K-SPARK 舞台标准

作为 K-SPARK 系列演出的重要一环，本次澳门演出在艺人阵容上实现了突破性升级。此次演出将作为 K-SPARK 历史上首次推出的「客制化阵容」舞台亮相。不同於以往巡回的固定模式，澳门站将以「单独版本」进行策划，从艺人组合到舞台设计全部重新打造，强调内容差异化与现场的独特性。

首次登陆澳门，开启国际娱乐新据点

K-SPARK 选择澳门作为主要举办地，具有重要的象徵意义。作为国际娱乐城市，澳门近年来持续引入大型演出项目，在亚洲娱乐版图中的地位不断提升。K-SPARK 澳门演出不仅是品牌首次进入澳门市场，同时也是引领当地演出市场升级的重要项目，备受业界关注。K-SPARK 一直致力於打造跨越文化与市场的音乐现场体验。本次澳门演出在阵容、制作及内容上的全面升级，预计将吸引中国内地、港澳地区以及整个东南亚的观众。在华丽阵容与创意主导之下，本次演出将不仅仅是一场音乐节，更将成为融合潮流文化、视觉艺术与现场体验的综合娱乐盛事。

《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）

时间：晚上7点

地点：澳门户外表演区

票价：有待公布

主办单位：幻星娱乐有限公司

协办单位：MB GROUP一鸣娱乐有限公司

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