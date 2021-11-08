《認識的哥哥》預告：成員們邀請演藝圈好友登場，人氣偶像Xiumin、雪炫還有經典團2AM都來了～

這一次節目也非常大陣仗！很想知道８位嘉賓與認哥成員們變成朋友的契機，還有這麼多人氣歌手偶像出演，已經聞到了精彩的味道～。

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》本週六將舉行秋季慶典，８位成員邀請了各自的好友出演，從偶像歌手到喜劇人整整１６人佔滿教室，預計會有相當歡樂的場面。



▼EXO Xiumin，李壽根的朋友



▼AOA 雪炫，金希澈的朋友



▼玉珠鉉，金榮澈的朋友



▼朱宇宰，徐章焄的朋友



▼宇宙少女 多榮，姜鎬童的朋友



▼GoldenChild 李長埈，李陳鎬的朋友



▼Tei，閔庚勳的朋友



▼張東民，李常敏的朋友



節目組也準備了很多全新的環節，每個人也賭上朋友的名譽展開對決



除此之外，慶典上肯定要有歌手表演，邀請到了二代經典抒情男團2AM，慶典瞬間變得更加高級，但幾人用完美的歌聲來出題，不同與以往神童學長的氛圍。



希澈感嘆：「感覺聽不下去童學長唱的了。」神童機智回應：「下週還是會由我來唱的。」引發全場爆笑。



各種爆笑場面與考驗朋友之間默契的精彩內容，將在本週六晚間19:40播出。



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