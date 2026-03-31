出道前 10 天才露脸！BTS V 首揭当年「遭隐藏」竟因「怕别家公司挖走」，为让奶奶看清狂练镜头感

BTS防弹少年团成员 V （金泰亨） 最近登上郑在炯的网路节目《妖精在炯》，大方畅谈出道初期的心路历程。 原来经纪公司当年迟迟不公开他的长相，竟然是因为「怕他被抢走」！

3 月 29 日，YouTube频道「妖精在炯」上传了题为《大家好，我是 BTS 的 V，请多多指教！》的影片。 V回忆出道前的感受，称当时觉得光是入选练习生就已经成功了一半、很幸福了，所以并没什么野心。

「秘密武器」不好当！V 坦言当年没野心：能出道就超幸福

郑在炯提到 V 虽然很早就入选出道组，却是 7 人中最后一个被公开的成员，当时距离正式出道仅仅10天，会不会因此感到不安？ V 回答：「公司告诉我，是因为怕我被其他公司挖走，才会这么晚公开。 因为我们（成员）待的都是第一家公司，我也是在第一家公司就出道的案例。 当时公司连名字都帮我起好了。」郑在炯问对於出道会不会有梦想和期盼，V微笑著回答：「其实我只要能出道就觉得很满足了。」



奶奶认不出孙子！台上 7 少年炫舞 长辈傻眼：你在哪？

V 也分享了一段爆笑的往事。 第一次上电视演出前，他叮嘱外婆和亲奶奶：「6 点记得看电视，我要出镜了！」没想到当时 7 个大男孩在台上舞动得太疯狂，镜头切换得也非常快，看完后，她们完全不知道刚才看了什么，也几乎不相信V有出现在电视上，老人家的反应是：「是他吗？ 是他吗？」结果V花了好长一段时间，才让她们理解自己真的有上电视XD



为了让奶奶看清脸！V 「放慢动作」抓镜头：看红灯亮就狂放电

因为奶奶的一句「没看到你」，竟然激发了 V 想要在演艺圈出头的野心！ 他透露在那之后，只要摄影机红灯一亮，他就会刻意放慢动作，心里想著：「这下总该认出我了吧？」 也正是这份为了让长辈开心的单纯初衷，才造就了现在镜头感十足、迷死人不偿命的「全球最帅面孔」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻