《女神降臨》還有售後！「神神CP」車銀優&文佳煐與成始璄一起擔任第36屆金唱片獎MC

11月4日，金唱片獎事務局宣佈，成始璄、車銀優和文佳煐將擔任第39屆金唱片獎的MC，頒獎禮將於2025年1月4日至5日在日本福岡PayPay巨蛋舉行，三人將連續兩天共同主持。

成始璄連續9年擔任金唱片獎的MC，以其溫柔的聲音和流暢的主持風格備受期待。車銀優去年首次作為MC登上金唱片舞台，不僅展示了乾淨俐落的主持風格，還與前輩成始璄一起表演了特別舞台，今年再次擔任金唱片獎的MC，表現備受關注。



新加入主持陣容的文佳煐則成為此次金唱片獎的亮點。 文佳煐擁有出色的外語能力，將與全球K-pop粉絲積極互動。





文佳煐則值得注意的是，文佳煐則與車銀優曾在tvN電視劇《女神降臨》中合作過，之後兩人成為好友、不時與朋友們一起出遊，還延續「神神CP」的設定一起拍攝了甜度超高的廣告片！這次作為MC重逢，更加引發粉絲期待。



第39屆金唱片獎將於2025年1月4日和5日在日本福岡PayPay巨蛋舉行，這是該頒獎禮第六次在海外舉辦，第二次在日本進行，距上次在日本大阪京瓷巨蛋的第26屆金唱片獎已時隔多年。 1月4日將頒發數位音源獎，1月5日頒發唱片獎。 各類別的候選名單將於12月2日在官方網站和社交媒體上公佈，表演嘉賓名單將在12月初陸續公佈。

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