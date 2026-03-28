《女神降临》美女作家「喵呜」迎来第二个儿子！一家四口幸福近况公开

超人气网漫《女神降临》的作家喵呜（야옹이，Yaongyi）传出诞下第二胎的消息，网漫作家老公也一同亮相。

27日，喵呜作家透过自己的 SNS 表示：「我之前一直保持低调生活的原因，现在终於可以告诉大家了。」并透露近况说：「我们家迎来了一个珍贵的新生命。」



喵呜作家在 2019 年公开与连载网漫《Free Draw》的全善旭作家交往。当时她也曾坦言自己其实是一位正在抚养孩子的单亲妈妈。之后两人维持公开恋情，并在 2022 年登记结婚。随著这次第二胎出生，两人成为两个孩子的家长。



喵呜作家坦率地表示：「在既陌生又令人激动的时光中，我们正一点一滴学习成为四口之家。」并补充说：「非常感谢长时间默默为我加油、等待我的大家，未来我也会以更好的作品来回报大家。」公开的照片中，包含了她怀孕时的临盆孕肚模样，以及产后与第二个儿子见面的画面。



此前，喵呜作家曾在 2023 年卷入「逃税疑云」，一度成为舆论焦点。不过她在税务审判中胜诉。审理过程中，作家透过本人持有的法人公司，将网漫以电子档形式提供给平台的行为，被认定为属於免徵增值税的「电子出版物」，最终经过相关审理后，喵呜作家取回了数亿韩元规模的增值税。

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