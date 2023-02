「太厲害了～」人氣HIPHOP廠牌AOMG於2/3逾三小時演出轟襲九展！

在場的你們,當晚一定是Happy Friday!

韓國首屈一指的嘻哈饒舌廠牌AOMG由今年1月起展開世巡 [FOLLOW THE MOVEMENT],香港演出2月3日已於九展Star Hall順利舉行。是次世巡主要由SIMON DOMINIC領軍LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM,而亞洲城市演出的特別嘉賓則為WOO,六位成員接連獻唱約3.5小時,全晚氣氛持續高漲!

演出約晚上7時開始,先由特別嘉賓WOO以《R.I.P.》揭開序幕,其後亦帶來《Pop It》、《Devil》及《Me》等多首歌曲,瞬間炒熱氣氛!然後則由LEEHI以動人騷靈歌聲大唱《Only》,全場亦有伴隨哼唱副歌。



此外,LEEHI更獻唱了《Breathe》、《Rose》等在她加入AOMG前所推出的人氣金曲,讓樂迷大飽耳福!



之後,LOCO大唱《MBTI》、《Don’t》及《Somebody!》等熱選歌曲,與觀眾打招呼時又分享了他們在香港品嚐了北京填鴨等的美食,其後在演唱《No Manners》時更脫掉上衣和以水樽灑水,大派福利讓粉絲尖叫聲不斷!



緊接出場的Gray亦延續氣氛獻唱人氣歌曲《TMI》、《Make Love》及《Late Night》等,又再次邀請全場觀眾打開手機電筒,其間有台下粉絲誤會Gray亦要脫衣的時候他更幽默回應「I got nothing to show you guys」,又感謝香港粉絲的熱情,更用廣東話讚大家「大顛」!



YUGYEOM則帶來《Take You Down》、《All Your Fault》及《Love The Way》等歌曲,又與伴舞們尬舞大展舞技。介紹完是次巡演的伴舞團隊後他再獻唱《Ponytail》,再次把氣氛推高!



當然,壓軸出場的正是AOMG的大哥SIMON DOMINIC,他以《DAX4》一曲登場,低沉迷人的rap盡顯壓台感!SIMON DOMINIC接連單獨演唱《Room Type》、《POSE!》及《ya ain’t gang》等後,亦有分別邀請WOO、LOCO及GRAY作合唱舞台。



而巡演的最後部份全為合唱演出,打頭陣的是全男班五人舞台《119 Remix》,然後則為不同組合的三人小組舞台,陸續演唱《Upside Down》、《TTFU》、《Party For The Night》、《On Air》及《We Are》,透過六人的演出完全能感受到AOMG這個大家庭內成員們之間的默契!最後他們還跟全場觀眾大合照留念,然後以《Who You?》為整晚演出作結。



