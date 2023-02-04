「太厲害了～」人氣HIPHOP廠牌AOMG於2/3逾三小時演出轟襲九展！

在場的你們，當晚一定是Happy Friday！

韓國首屈一指的嘻哈饒舌廠牌AOMG由今年1月起展開世巡 [FOLLOW THE MOVEMENT]，香港演出2月3日已於九展Star Hall順利舉行。是次世巡主要由SIMON DOMINIC領軍LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM，而亞洲城市演出的特別嘉賓則為WOO，六位成員接連獻唱約3.5小時，全晚氣氛持續高漲！

演出約晚上7時開始，先由特別嘉賓WOO以《R.I.P.》揭開序幕，其後亦帶來《Pop It》、《Devil》及《Me》等多首歌曲，瞬間炒熱氣氛！然後則由LEEHI以動人騷靈歌聲大唱《Only》，全場亦有伴隨哼唱副歌。



此外，LEEHI更獻唱了《Breathe》、《Rose》等在她加入AOMG前所推出的人氣金曲，讓樂迷大飽耳福！



之後，LOCO大唱《MBTI》、《Don’t》及《Somebody!》等熱選歌曲，與觀眾打招呼時又分享了他們在香港品嚐了北京填鴨等的美食，其後在演唱《No Manners》時更脫掉上衣和以水樽灑水，大派福利讓粉絲尖叫聲不斷！



緊接出場的Gray亦延續氣氛獻唱人氣歌曲《TMI》、《Make Love》及《Late Night》等，又再次邀請全場觀眾打開手機電筒，其間有台下粉絲誤會Gray亦要脫衣的時候他更幽默回應「I got nothing to show you guys」，又感謝香港粉絲的熱情，更用廣東話讚大家「大顛」！



YUGYEOM則帶來《Take You Down》、《All Your Fault》及《Love The Way》等歌曲，又與伴舞們尬舞大展舞技。介紹完是次巡演的伴舞團隊後他再獻唱《Ponytail》，再次把氣氛推高！



當然，壓軸出場的正是AOMG的大哥SIMON DOMINIC，他以《DAX4》一曲登場，低沉迷人的rap盡顯壓台感！SIMON DOMINIC接連單獨演唱《Room Type》、《POSE!》及《ya ain’t gang》等後，亦有分別邀請WOO、LOCO及GRAY作合唱舞台。



而巡演的最後部份全為合唱演出，打頭陣的是全男班五人舞台《119 Remix》，然後則為不同組合的三人小組舞台，陸續演唱《Upside Down》、《TTFU》、《Party For The Night》、《On Air》及《We Are》，透過六人的演出完全能感受到AOMG這個大家庭內成員們之間的默契！最後他們還跟全場觀眾大合照留念，然後以《Who You?》為整晚演出作結。



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