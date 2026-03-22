申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮同框！《秘戀稽核中》雙CP辦公室戀情開展，4月25日首播掀期待

《秘戀稽核中》（隱袐的監察）看起來是兩對CP的發展，不僅有辦公室愛情的甜蜜互動，也有職場鬥智與角色成長的張力，到時候大家別錯過播出啦！

tvN新劇《秘戀稽核中》將於4月25日首播，講述曾是大企業審計部門王牌的員工，因緣際會被降職為公司內部紀律維護負責人，與擁有秘密、性格古怪又狠辣的監察室長，在監視公司內男女戀情的過程中展開的辦公室愛情故事。

近日，tvN公開了四位主演——申惠善、孔明、金材昱與洪華蓮——的劇本閱讀照，精湛演技與角色設定讓粉絲對首播充滿期待。



▼申惠善飾演監察室長「朱仁雅」，性格兼具甜美與辣味，隱藏著自己的祕密。作為最年輕的女性主管，她工作一絲不苟、嚴謹至極，但因與盧基準的糾葛，辦公室生活變得既混亂又刺激。



▼孔明飾演「盧基準」，原本是審計部門的王牌，如今成為朱仁雅指定的辦公室紀律維護負責人。為了對付朱仁雅，他拚命使出全力，但偶爾又流露出可愛又笨拙的反差魅力。



▼金材昱飾演海霧集團總管、副會長「全在烈」，是少見兼具能力與人格魅力的完美財閥三世，但他身世背後卻隱藏著痛苦的家庭故事。



▼洪華蓮飾演全在烈的得力秘書「朴雅靜」，過去她一直認為出色的外貌只是增加人生難度，因此總以防備之心面對生活。這次，她卻首次陷入深刻的單戀，展現全新的情感面貌。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞