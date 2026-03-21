柳演錫變身 IVE 「第7位成員」？ 《神與律師事務所》大跳女團舞化身 Ending 妖精，本人看直播超尷尬：快住手！

昨晚這集《神與律師事務所》大家有追嗎？ 繼上週的黑道鬼之後，這次柳演錫被「偶像練習生少女鬼」附身，女團IVE的《LOVE DIVE》音樂一響立即大跳熱舞、狂拋媚眼，把所有人都看呆了！毫無懸念再次拿下同時段收視冠軍~

神還原《LOVE DIVE》！「Ending 妖精」上身嚇跑委託人

在 20 日播出的劇情中，申二朗（柳演錫 飾）正式接下偶像練習生亡者Loanne的委託。 原本不相信二朗能見鬼的姐夫尹鳳秀（全錫浩 飾）到事務所對質，沒想到手機突然響起 IVE 的名曲《LOVE DIVE》，二朗瞬間「少女魂」上身！



從精準的舞步、充滿靈氣的媚眼到最後專業的「Ending 妖精」表情，柳演錫毫無包袱地展現了神級女團舞，嚇得現場正要諮詢離婚的委託人落荒而逃，這一幕也成為當晚討論度最高的「名場面」XD。



戲外反差萌：柳演錫看直播崩潰「求饒」

有趣的是，播出當晚柳演錫特別召集了搭檔李絮、全錫浩一起觀看直播。 當電視播到跳舞片段時，現場爆發尖叫聲，柳演錫本人更是尷尬到極點，羞得用雙手緊緊捂住臉大喊：「不可以！不要啊！」一旁的李絮也笑到尖叫，只敢從指縫中偷看。



不過，嘴上說著尷尬的柳演錫，隨後卻在 IG 限時動態轉發了他與 IVE 成員合跳《LOVE DIVE》的剪輯影片，讓粉絲笑虧：「歐巴其實很享受當女團吧！」、「不愧是演過音樂劇的人，舞感太好了」。



全錫浩敲碗第二季：Rapper、運動員附身

看直播期間，全錫浩還興致勃勃地提議，如果拍第二季，可以安排更多職業的鬼來附身，像是《Show Me The Money》的 Rapper 或是專業單車運動員。 嚇得柳演錫趕緊捂住他的嘴警告：「小心一語成讖啊！」看來男神對這次的「少女鬼」附身已經留下不小的心理陰影 XD



《神與律師事務所》每週五、六晚上 10 點 20 分於 Viu 上線，香港觀眾記得收看喔！



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