BTS經濟學2.0來襲！光化門26萬人潮先卡位、飯店訂滿、搜尋暴增2375% ，帶動3兆+經濟效益

等了快4年，終於等到全員退伍、完整體回歸的這一刻。 這次不只是發專輯這麼簡單，他們直接使出全力——21日在首爾光化門廣場舉辦大型回歸演唱會，預計湧入高達26萬名ARMY（BTS粉絲）來自全球，光是想像那個萬頭攢動的紫色人海，就已經夠震撼了。

但更驚人的在後頭。 根據IBK投資證券分析師金裕赫（音譯）的最新報告，BTS這次回歸不僅是粉絲的狂歡，更將直接啟動所謂的「BTS經濟學2.0」，預估從2026到2027年的世界巡演「ARIRANG」，將創下驚人的經濟效益——總收入上看3兆韓元（約新台幣642億元）！

這次回歸被稱為「升級版」，關鍵就在於排場完全不同。BTS演唱會單場容納人數大幅提升，而光是世界巡演就預計吸引全球600萬觀眾入場。首爾光化門的回歸秀更驚喜的是，Netflix也參一腳，當天將獨家向全球1.9億訂閱戶同步直播。要知道，以往BTS的直播多集中在自家平台Weverse，這次直接進攻全球最大OTT，分析師甚至大讚這是「把流量變現的教科書級操作」。



人還沒到，錢已經先來了。根據訂房平台 Hotels.com 數據，BTS巡演消息公布消息後的48小時內，海外飛首爾的搜尋量暴增155%，6月場次的釜山更直接飆升2375%。目前光化門、市廳、明洞一帶的飯店幾乎全數客滿，從16日開始，仁川機場就陸續有海外ARMY抵達，準備朝聖。

這股熱潮也讓商家全面進入備戰狀態：

GS25便利商店：大量囤貨簡單餐食、野餐墊、行動電源等演唱會必備品

CU便利商店：光化門附近門市備貨量增加到平時的100倍，現場人力也大幅增加

新世界百貨：BTS快閃店人潮爆滿，安全人員直接翻倍

樂天百貨：安全人力擴充1.5倍，明洞一帶還特別點亮紫色燈光應援

周邊店家：部份店家乾脆演唱會當天下午就關門，避免人潮過多難以管控

三大電信：SK、KT、LG全面啟動流量監控系統，防止當天手機網路塞車



這場面讓韓國業界直呼「根本是Taylor Swift等級」。 還記得Taylor Swift 2023-2024年的「The Eras Tour」嗎？她在新加坡開唱時，直接讓該國GDP成長預測從2.3%上修到3.5%以上，全球巡迴總收入高達21億美元（約新台幣669億元）。

但分析師認為，BTS這次可能更猛。 韓國文化觀光研究院曾估算，BTS在韓國本土每辦一場演唱會，就能創造高達1.2兆韓元（約新台幣382億元）的經濟效益——包含觀光消費、交通、住宿等周邊支出。 英國《衛報》也提到，BTS 2021年在洛杉磯4天演出就賺進1億美元，拉斯維加斯場更衝到1.6億美元。

這還只是開始，金裕赫分析師指出，如果說過去BTS的成功是「把全球粉絲拉進K-pop」的1.0版本，那這次回歸就是「把海量流量變成驚人獲利」的2.0時代。 他大膽預測，未來兩年BTS將為所屬經紀公司HYBE帶來2.9兆韓元的營收、5306億韓元的營業利潤，目標股價一口氣上調至48萬韓元，更直接把HYBE列為娛樂股首選。



BTS所屬經紀公司HYBE議長房時爀，據傳親自提議光化門作為成員們退伍後的全球回歸舞台，成員們也全數同意。 如今，這場結合音樂、歷史、經濟與國民情感的世紀大秀即將登場，BTS能否再創K-pop新篇章，全球都在看。

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