《獵犬2》禹棹煥與李相二聯手對抗全新加入的大反派Rain鄭智薰！4月3日即將公開

《獵犬2》將再度呈現與第一季相同的痛快感以及激烈打鬥場面，今日也公開了預告影片以及海報，除了第一季主角禹棹煥與李相二兩人之外，本次也由Rain鄭智薰飾演劇中的大反派，展開對決。

由Netflix製作的原創電視劇《獵犬2》，劇情描述建宇（禹棹煥飾）以及佑鎮（李相二飾）之前曾抓住了非常兇惡的非法高利貸業者，接下來他們將再度遇到以金錢與暴力支配的全球非法拳擊聯賽幕後黑手，展開一場武力對決。公開的海報中也不難看出針鋒相對的眼神，展現出本劇的緊張感。



海報上寫著「牽涉數千億的非法賭盤，咬住直到最後」的文句，也意味著本次的局面將更大，無可避免的血鬥。預告影片中也公開了建宇與佑鎮兩人即將面對的強大威脅，「屠夫」控制支配著一個名為IKFC的國際非法拳擊組織，每當他的拳頭被擊倒，賭金也回隨之暴增，這讓屠夫的慾望永不停止。



因此屠夫對於拳擊界的明日之星金建宇提出邀請，並說出「給你100億，只要打一場比賽！」這樣的邀約。但當建宇拒絕了這樣的提議時，身邊的人便開始陷入危險，於是建宇與佑鎮更要團結起來對抗這個強大的惡勢力。屠夫威力強大，加上第一季中曾對建宇與佑鎮造成威脅的惡黨也回歸，本季將更加精采。



導演表示，《獵犬2》同樣以人的親情、友情和金錢的利益糾葛為主軸來展開故事，本次加入了全球非法拳賽這元素，應該讓作品更添魅力。《獵犬2》4月3日即將公開。



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