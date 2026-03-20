就是要在一起！洪常秀、金敏喜帶娃連環出沒，公園遛娃、機場推車全被拍

韓國名導洪常秀與演員金敏喜（金珉禧）的婚外戀持續十數年一直備受爭議，兩人日前在仁川機場被拍到「一家三口」同框畫面，這回他們不再躲躲藏藏，大方推著嬰兒車、帶著兒子現身，毫不避諱外界眼光，立刻在網路上掀起熱議。

最近韓國各大網路社群瘋傳一組照片，有網友在仁川機場目擊洪常秀和金敏喜帶著孩子現身。金敏喜一身休閒打扮，親自推著嬰兒車，洪常秀則默默陪在身旁，兩人身邊還跟著一名疑似保母或經紀人的隨行人員，一家人看起來和樂融融，就跟一般家庭沒兩樣。

目擊網友透露：「寶寶真的超級可愛，感覺一下子長大好多。」據目擊網友還原當時狀況，不少韓國旅客似乎都認出他們，機場大廳一度出現騷動，但洪常秀和金敏喜完全無視旁人目光，自顧自地移動，「他們的態度就是『根本不在乎』。」



無獨有偶，最近這一家三口頻繁被路人目擊到出遊，日前他們還出現在了京畿道的某森林公園，完全無視外界眼光，享受平凡日常。當天金敏喜身穿米色寬版外套搭配白褲，頭戴黑色帽子，一身舒適打扮卻依舊星味十足。她一路上細心照顧兒子，母愛爆棚的模樣全被拍下。一旁的洪常秀則穿上深灰色外套搭配海軍藍寬褲，乍看宛如情侶裝，兩人穿搭默契十足。畫面中只見兩人神情放鬆，在公園裡享受天倫之樂，對於周遭視線毫不在意，彷彿世界只剩下他們一家三口。

回顧這段相差22歲的「導演與謬思」之戀，兩人因為2015年電影《這時對，那時錯》擦出愛火，2017年公開認愛。當時洪常秀還沒離婚，兩人因此背負「婚外情」罵名，洪常秀甚至為此對元配提起離婚訴訟，但法院認定婚姻破裂的責任在洪常秀身上，最終駁回訴訟，兩人至今在法律上仍是「婚外情」狀態。儘管如此，兩人感情依舊堅定，金敏喜更在去年4月產下一子，升格當媽。這一年多來偶爾會被捕捉到帶孩子出門的畫面，每次都引發關注。這回一家三口多次被拍到「合體」，而且完全沒有要遮掩的意思，似乎也宣告兩人已經不在乎外界怎麼看，就是要這樣過日子。

從過去被拍到就躲躲藏藏，到現在大方推嬰兒車逛機場，洪常秀和金敏喜這對「最強不倫戀CP」的態度轉變，再度成為韓網熱議焦點。

방금 동생이 보내준 사진……………. 할 말은 많지만…. pic.twitter.com/zaA80AtUt6 — 뺍새(@NEVERDIEBAEB) April 25, 2025

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