「地表最強小三」金敏喜預計今春分娩！洪常秀婚姻破裂但未離婚，妻女仍保有繼承權

導演洪常秀和女演員金敏喜的不倫戀維持了10年，最近因金敏喜被拍到大肚孕照，輿論再次聚焦在了兩人身上。

YouTube頻道「Viewport」的網路綜藝《本月金酒東酒》中，律師兼電視人徐東柱、大眾文化評論家河在根、離婚專業律師梁娜萊就洪常秀導演與演員金敏喜生育子女的新聞展開討論。

徐東柱表示：「有新聞稱洪常秀導演與金敏喜演員育有子女，大家應該很好奇這種情況會引發怎樣的法律後果。」梁娜萊律師解釋稱，非婚生子女在法律上與普通子女享有同等繼承權。 她補充道：「非婚生子女需經過認知程序才能獲得繼承人地位，法律上配偶的地位非常穩固，洪常秀導演的原配妻子和女兒仍然享有繼承權。」

雖然洪常秀目前與妻子常年處於分居狀態，但法律上仍維持著夫妻關係。 而韓國法律嚴格規定了繼承權喪失事由，除非存在重大過錯，否則繼承權不會被剝奪。評論家河在根表示：「即便洪常秀家人與妻女斷絕往來，法律上仍是家人，既然是妻子和子女，繼承應該都會成立。」



洪常秀1985年在美國留學期間與趙某結婚並育有一女，2016年曾向法院申請離婚調解未果，2019年離婚訴訟也以敗訴告終。 他自2015年與演員金敏喜通過電影《這時對那時錯》相識相戀，2017年在記者會上承認婚外情引發熱議。 金敏喜去年自然懷孕，預計將於今年春季分娩。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞