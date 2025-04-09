「10年婚外戀」金敏喜為65歲洪常秀生子：兒子戶籍成迷，兩人近期專注於育兒事宜

43歲演員金敏喜（又譯金珉禧）與65歲導演洪常秀近日喜獲麟兒。
據多家韓媒報導，金敏喜已於近期順利產下一名男嬰，目前正在京畿道河南市某產後護理中心調養身體。
相關人士透露，金敏喜此次為自然受孕，洪常秀全程參與了從妊娠確認到產檢的所有過程，始終陪伴在側。 今年2月兩人赴柏林國際電影節時，金敏喜被鏡頭捕捉到身著寬鬆服飾，孕肚難掩，引發外界關注。 此前1月已有消息稱她懷有洪常秀的孩子，預產期為今年春季。
[단독] 김민희, 임신 6개월 포착…홍상수, 64살 아빠 된다https://t.co/4dS3GokmYG— KoreaDispatch (@Dicon_korea) January 17, 2025
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這對韓娛圈知名的「不倫情侶」自2015年合作電影《這時對那時錯》發展為戀人，2017年3月通過《獨自在夜晚的海邊》媒體試映會公開承認婚外戀情，當時「彼此相愛的關係」宣言引爆社會熱議。洪常秀1985年與美國留學期間結識的趙某結婚並育有一女，2016年提出離婚調解遭妻子拒絕後，持續與金敏喜維持著法律上的婚外關係。
兩人雖在韓國避免公開露面，但持續亮相海外電影節，今年2月金敏喜在懷孕後期仍陪同洪常秀出席了第75屆柏林國際電影節，洪常秀執導的《大自然對你說了什麼》入圍主競賽單元，雖未獲獎仍引發關注。
目前新生兒戶籍登記成為焦點問題。 若登記在洪常秀家族關係簿將列為非婚生子女，也可能選擇跟隨金敏喜戶籍。
據悉，這對相伴近10年的戀人近期專注於育兒事宜，洪常秀前次離婚訴訟敗訴後，目前仍保持法律婚姻狀態，與金敏喜的關係持續引發社會討論。
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