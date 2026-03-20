就是要在一起！洪常秀、金敏喜带娃连环出没，公园遛娃、机场推车全被拍

韩国名导洪常秀与演员金敏喜的婚外恋持续十数年一直备受争议，两人日前在仁川机场被捕获「一家三口」同框的画面，这回他们不再躲躲藏藏，大方推著婴儿车、带著儿子现身，毫不避讳外界眼光，立刻在网路上掀起热议。

最近韩国各大网路社群疯传一组照片，有网友在仁川机场目击洪常秀和金敏喜带著孩子现身。 金敏喜一身休闲打扮，亲自推著婴儿车，洪常秀则默默陪在身旁，两人身边还跟著一名疑似保母或经纪人的随行人员，一家人看起来和乐融融，就跟一般家庭没两样。

目击网友透露：「宝宝真的超级可爱，感觉一下子长大好多。」还原当时状况，不少韩国旅客似乎都认出他们，机场大厅一度出现骚动，但洪常秀和金敏喜完全无视旁人目光，自顾自地移动，「他们的态度就是『根本不在乎』。」



无独有偶，最近这一家三口频繁被路人目击到出游，日前他们还出现在了京畿道的某森林公园，完全无视外界眼光，享受平凡日常。当天金敏喜身穿米色宽版外套搭配白裤，头戴黑色帽子，一身舒适打扮却依旧星味十足。 她一路上细心照顾儿子，母爱爆棚的模样全被拍下。 一旁的洪常秀则穿上深灰色外套搭配海军蓝宽裤，乍看之下还以为是情侣装，两人穿搭默契十足。画面中只见两人神情放松，在公园里享受天伦之乐，对於周遭视线毫不在意，彷佛世界只剩下他们一家三口。



回顾这段相差22岁的「导演与谬思」之恋，两人因为2015年电影《这时对，那时错》擦出爱火，2017年公开认爱。 当时洪常秀还没离婚，两人因此背负「婚外情」骂名，洪常秀甚至为此对元配提起离婚诉讼，但法院认定婚姻破裂的责任在洪常秀身上，最终驳回诉讼，两人至今在法律上仍是「婚外情」状态。尽管如此，两人感情依旧坚定，金敏喜更在去年4月产下一子，升格当妈。 这一年多来偶尔会被捕捉到带孩子出门的画面，每次都引发关注。 这回一家三口多次被拍到「合体」，而且完全没有要遮掩的意思，似乎也宣告两人已经不在乎外界怎么看，就是要这样过日子。

从过去被拍到就躲躲藏藏，到现在大方推婴儿车逛机场，洪常秀和金敏喜这对「最强不伦恋CP」的态度转变，再度成为韩网热议焦点。



방금 동생이 보내준 사진……………. 할 말은 많지만…. pic.twitter.com/zaA80AtUt6 — 뺍새(@NEVERDIEBAEB) April 25, 2025

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