「婚外情9年」金敏喜懷孕6個月，洪常秀65歲即將二次當爸 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

今日據韓國Dispatch報導，演員金敏喜和導演洪常秀去年夏季發現懷孕，目前已到孕晚期第6個月，預計今年春季就會成為父母。

金敏喜和洪常秀2015年合作電影《這時對，那時錯》結識，洪常秀早已有家室，但仍與金敏喜墜入愛河。 2017年兩人正式承認戀情，一直同居到現在已經9年有餘。

金敏喜和洪常秀目前住在京畿道河南市。 洪常秀已搬離與前妻同住的狎鷗亭住宅，在金敏喜父母居住的河南市購置了新家。 D社去年底拍到兩人的日常，一起在首爾享受美食約會、在河南附近的超市購物。 當時金敏喜親自駕車，洪常秀則坐在副駕駛座。 據悉洪常秀最近重新開始學習駕駛，似乎是為金敏喜的生產做準備。

1月15日，兩人一同前往婦產科，洪常秀從確認懷孕到各種檢查都陪伴在金敏喜旁邊，毫不在意周圍的目光。



洪常秀1960年出生，1985年赴美留學期間與A某結婚，育有一名獨生女。 金敏喜懷的孩子將被記錄為洪常秀的婚外子女。 孩子的法律母親可能會被登記為A女士，或者金敏喜選擇將孩子單獨登記在自己的戶籍上。

自從婚外情曝光後，金敏喜出演的只有洪常秀執導的作品，包括《那天以後》、《江邊旅館》、《逃亡的女人》、《我們的一天》、《旅行者的需求》、《By The Stream》等13部電影。



去年8月，金敏喜憑藉電影《By The Stream》在第77屆盧卡諾電影展拿下最優秀演技獎。 當時她已有身孕，在獲獎感言中表示「非常愛洪常秀的電影」，領獎後倚靠在洪常秀肩膀、緊握雙手分享喜悅。



▽D社原文：



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