防彈少年團回歸點紅燈出事！首爾15處地標一片紅海，粉絲炸鍋怒轟：把紫色還來

韓國天團防彈少年團（BTS）即將在本週末帶來精彩演出，為了迎接他們盛大回歸，首爾市政府特地宣布將在20日、21日兩天晚間7點30分，於盤浦漢江公園的新光島、清溪川、首爾植物園、南山首爾塔、樂天世界塔等15處知名地標點亮兩小時的紅色燈光，原本是美事一樁，沒想到這片「紅海」卻意外引爆粉絲怒火，質疑市府政治操作。

由於紅色正是現任首爾市長吳世勳所屬政黨的代表色，再加上韓國地方選舉在即，這個時間點實在太過敏感，立刻在粉絲圈炸鍋。不少粉絲質疑：「選舉敏感時期突然把防彈的代表色紫色換成紅色，這不是政治操作什麼才是？」質疑市府根本是想藉BTS的高人氣為特定政黨宣傳。

對此，BTS所屬經紀公司HYBE緊急滅火，火速發出聲明澄清，紅色其實是這次新專輯《ARIRANG》的核心概念色，「這是為了配合這次回歸專輯的主視覺色，首爾市政府也是應我們的要求才使用紅色燈光。」並呼籲外界不要過度解讀，不要把單純的大眾文化活動扯上政治。

不過這番解釋粉絲似乎不太買單，眾所周知，BTS與粉絲阿米（ARMY）之間的代表色是「紫色」。這個浪漫的淵源來自2016年粉絲見面會上，成員V一句：「就像彩虹最後的顏色是紫色，我們也到最後都彼此相信相愛吧！」從此「I Purple You（보라해/紫愛你）」就成為BTS與阿米之間最經典的愛情暗號。

過去BTS征戰全球公演時，無論是巴黎艾菲爾鐵塔還是紐約帝國大廈，每到一個城市，當地知名地標都會為了歡迎BTS點亮紫色燈光，儼然成為一種國際默契。 如今首爾市政府卻在回歸日大規模點亮紅色燈光，讓阿米們超錯愕，紛紛在社群媒體刷起「#防彈是紫色」、「#BTSisPurple」等標籤，表達強烈不滿，怒吼：「BTS的官方顏色是紫色，這才是全世界的共識！」



對此，首爾市政府目前尚未有進一步回應，但這場從紫色變紅色的燈光秀，已經讓原本開心的回歸慶典蒙上一層政治陰影。

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