防彈少年團回歸點紅燈出事！首爾15處地標一片紅海，粉絲炸鍋怒轟：把紫色還來

韓國天團防彈少年團（BTS）即將在本週末帶來精彩演出，為了迎接他們盛大回歸，首爾市政府特地宣布將在20日、21日兩天晚間7點30分，於盤浦漢江公園的新光島、清溪川、首爾植物園、南山首爾塔、樂天世界塔等15處知名地標點亮兩小時的紅色燈光，原本是美事一樁，沒想到這片「紅海」卻意外引爆粉絲怒火，質疑市府政治操作。
由於紅色正是現任首爾市長吳世勳所屬政黨的代表色，再加上韓國地方選舉在即，這個時間點實在太過敏感，立刻在粉絲圈炸鍋。不少粉絲質疑：「選舉敏感時期突然把防彈的代表色紫色換成紅色，這不是政治操作什麼才是？」質疑市府根本是想藉BTS的高人氣為特定政黨宣傳。
축제가 아니라— 일곱빛 ⁷ (@lou130613) March 18, 2026
호러물 영상 보는 느낌 아니에요?
귀신서울인가@seoulmania@Seoul_gov@HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC pic.twitter.com/QTblNfqSQD
對此，BTS所屬經紀公司HYBE緊急滅火，火速發出聲明澄清，紅色其實是這次新專輯《ARIRANG》的核心概念色，「這是為了配合這次回歸專輯的主視覺色，首爾市政府也是應我們的要求才使用紅色燈光。」並呼籲外界不要過度解讀，不要把單純的大眾文化活動扯上政治。
不過這番解釋粉絲似乎不太買單，眾所周知，BTS與粉絲阿米（ARMY）之間的代表色是「紫色」。這個浪漫的淵源來自2016年粉絲見面會上，成員V一句：「就像彩虹最後的顏色是紫色，我們也到最後都彼此相信相愛吧！」從此「I Purple You（보라해/紫愛你）」就成為BTS與阿米之間最經典的愛情暗號。
過去BTS征戰全球公演時，無論是巴黎艾菲爾鐵塔還是紐約帝國大廈，每到一個城市，當地知名地標都會為了歡迎BTS點亮紫色燈光，儼然成為一種國際默契。 如今首爾市政府卻在回歸日大規模點亮紅色燈光，讓阿米們超錯愕，紛紛在社群媒體刷起「#防彈是紫色」、「#BTSisPurple」等標籤，表達強烈不滿，怒吼：「BTS的官方顏色是紫色，這才是全世界的共識！」
세계여러곳에서방탄을위한행사를했을때도 보라색을사용했습니다— ᴀʀɪʀᴀɴɢ핸썸큐티순둥이JK (@JK_LoveBTS_0613) March 18, 2026
왜서울공연만붉은색으로해야하나요
여러나라의팬들은방탄의상징은보라색으로알고있습니다부탁드립니다
전세계아미들환영의
의미로 보라색 같이써주세요
보라색은아미BTS의 고유색입니다@seoulmania @Seoul_gov @HYBEOFFICIALtwt pic.twitter.com/IjeCZTAGF2
對此，首爾市政府目前尚未有進一步回應，但這場從紫色變紅色的燈光秀，已經讓原本開心的回歸慶典蒙上一層政治陰影。
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