尹恩惠（40歲）完美重現了20年前在熱門韓劇《宮》中的模樣，超凍齡自我仿妝引發熱烈話題！

「20年的歲月完全沒有擊倒她！！」尹恩惠完美重現2006年主演《宮—野蠻王妃》時的申采靜校服造型，無私分享平日保養方法的兩大關鍵訊息。

前天在YouTube「尹恩惠的EUNHYELOGIN」頻道上傳了一支新影片「尹恩惠親自上陣變身回20年前《宮》的申采靜妝容！」。



影片中，尹恩惠重現了她在2006年播出的主演電視劇《宮—野蠻王妃》中飾演的申采靜角色妝造。她表示：「這是大家熱烈要求的采靜仿妝，今天要來挑戰一下。」在開始化妝前，她說：「因為我的膚況和20年前已經不一樣了，所以這次會更加細心地進行妝容。」並將化妝水化妝棉貼在臉上進行保濕。完成基礎保養後，她繼續化妝，呈現出與當年幾無差異的樣貌。隨後，她也在自己的Instagram帳號上公開了完美重現申采靜的照片。粉絲紛紛留言：「怎麼可以一模一樣」、「這是20年前的影片嗎」、「看來只有我們在變老」等驚嘆的留言。



以凍齡美貌再次引發關注的尹恩惠，據悉「平日不喝酒、不喝碳酸飲料」。

像尹恩惠這樣不喝酒，有助於延緩老化。酒精會導致端粒縮短。端粒是存在於細胞內染色體兩端的DNA結構，端粒愈短，老化速度愈快，罹患糖尿病、心臟疾病等的風險也會增加。此外，酒精還會影響包括記憶力和認知能力在內的大腦功能。若持續一個月不喝酒，記憶力、專注力、解決問題的能力等認知功能都有所提升。而且酒精攝取會減少有助於記憶的「硫胺素（維他命B1）」成分，增加失智症風險。

尹恩惠不喝的碳酸飲料，同樣對健康不利，也應避免飲用。碳酸飲料是將碳酸氣與果糖糖漿等甜味成分混合於水中製成的飲品，雖含高糖分，卻幾乎不含其他營養成分。為了將這些糖分轉化為能量，體內會消耗原本存在的維他命等營養素，導致營養失衡。攝取過多糖分還會使其轉化為脂肪堆積，進而增加肥胖風險。

另外，像尹恩惠一樣在化妝前使用化妝水棉墊也很不錯。化妝水棉墊是預先將化妝水（化妝水、爽膚水）浸泡於棉片中所製成的產品，貼在臉上可幫助保濕並舒緩肌膚。不過，若過度摩擦皮膚，可能導致傷口或使肌膚更加乾燥，嚴重時甚至可能引發接觸性皮膚炎。因此建議使用時不要太用力、也不要過於頻繁；若使用過程中出現發炎或泛紅等情況，應立即停止使用。

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