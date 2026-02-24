宋江＆金所泫有望二搭新劇《白色緋聞》！契約戀愛設定引粉絲敲碗：這次一定要完美結局

終於等到兩人二搭了嗎？今日（24日）據相關人士透露宋江、金所泫將擔任新劇《白色緋聞》的男女主角，消息一出立刻掀起熱議。

《白色緋聞》改編自文彩雅作家的同名網路小說，劇情講述曾是備受矚目的童星，卻因替哥哥背負罪名而一夕跌落谷底的女主角「池恩雪（지은설）」。即使人生急轉直下，她仍未放棄演員夢想，在擔任經紀人期間，遇見過去事件核心人物「丹理赫（단이혁）」，兩人展開契約戀愛，並一步步揭開被塵封的秘密。



據悉，宋江被提議飾演 NB 集團私生子、同時也是韓國最當紅的頂級演員「丹理赫」。為了遵守母親遺願，也為了在家族繼承鬥爭中自保，他選擇與跌落谷底的前童星池恩雪展開契約戀愛。角色設定結合財閥繼承人與頂級明星雙重身份，既神秘又充滿魅力，話題性十足。



金所泫則有望飾演前童星、現任經紀人「池恩雪」。因過去與丹理赫牽扯的事件而人生急轉直下的她，在對方提出契約戀愛後，再次與命運正面交鋒。童星出身的金所泫，這次透過《白色緋聞》再度演繹「前童星」角色，也備受關注。



尤其令人激動的是，這將是宋江和金所泫繼《喜歡的話請響鈴》之後，睽違約5年的再度同框。當年分別飾演「金朝晀」與「黃宣梧」的兩人，留下讓無數觀眾意難平的情感線，如今有望以全新角色重逢，讓不少粉絲直呼：「終於等到二搭」、「這次一定要 Happy Ending 吧！」、「這次一定要在一起」、「請給我們一個完美的結局」、「我已經開始期待了」等，期待值瞬間拉滿。



而《白色緋聞》由《原來這就是愛啊》的金佳恩編劇執筆，並由曾執導《Mother》、《惡之花》的「信看導演」金哲圭掌鏡，製作陣容堅強。目前劇組正積極進行選角，預計在下半年正式投入拍攝。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞