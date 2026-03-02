韓國一代歌后 白智榮 公開30年前整形失敗經驗：「跟著流行走，就會失敗！」

為許多熱門韓劇唱紅OST的歌手白智榮，分享了自己過去整形失敗的經驗。（代表作有〈不要忘記〉（IRIS）、〈那個女人〉（秘密花園）。熱門曲有〈像中了槍一樣〉、〈我耳邊的糖果〉）

28日，白智榮在個人頻道上傳了一支題為「白智榮30年前在『這個部位』動手術後後悔的原因是？（是否考慮再次手術）」的影片。

在公開的影片中，當製作組表示正在煩惱是否要做整形手術時，白智榮表示：「整形一旦跟著流行走就會失敗。如果現在追隨流行，之後就會聽到『看起來不自然』的評價，所以應該要找到適合自己臉型的醫院與手術方式。」並補充說：「這是我多年經歷失敗後得到的經驗談。不要一次做太多項目。」



並提到了自己動整形手術的契機。她表示：「高中畢業後進入廣播演藝科就讀，媽媽問我是不是應該做鼻子手術，所以才去做的。」並坦言：「其實我第一次做的雙眼皮是最滿意的。」



她接著說：「整形手術是沒有盡頭的。如果還想再更上一層樓，是不會有滿足的。」並強調：「活著活著才發現，臉部的流行趨勢又會輪迴。現在反而流行像我以前那樣沒有雙眼皮、鼻子小小的、臉圓圓的樣子，所以現在應該不會再動手術了。」

她表示：「當時流行厚重的雙眼皮，所以我也跟著流行去做了。」對於外界盛傳她花費10億韓元整形的說法，她則劃清界線表示：「沒有到那種程度。」



演員老公鄭錫元回憶道：「我們交往時，只要她去外地拍攝回來，臉上都會包著繃帶。」並表示：「我已經提前對女兒灌輸觀念，自然才是最美的。」

