ITZY 留真「演員之路」大勢開跑！有望出演新片《高中生刑警》接連進軍大銀幕

大勢女團 ITZY 成員 留真 正展現強勁的發展勢頭，準備以演員身份展開更加活躍的挑戰。

據韓媒《News1》於 27 日的採訪報導指出，留真近期收到了電影《高中生刑警》（暫譯，고딩형사）的演出邀約，目前雙方正處於積極討論的階段。 該片講述一名刑警為了辦案，以「臥底」身份潛入高中校園後所展開的一系列精彩故事。

事實上，留真的大銀幕行程相當緊湊。 她已完成電影《地上的夜晚》（지상의 밤）的拍攝，正靜候作品上映，這也是她正式挑戰演技的首部處女作。 緊接著，上個月才傳出她將加盟電影《剃刀》（면도）的消息，如今再加上《高中生刑警》的選角傳聞，預計留真將在電影圈留下深刻的存在感。



2019 年以 ITZY 出道的留真，憑藉〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉、〈SNEAKERS〉等多首熱門神曲大放異彩，是公認具備頂尖實力的全能偶像。

在舞台上散發強大氣場的她，正逐步將演藝版圖擴張至戲劇領域。 繼 2017 年在電影《金權性內幕》（The King）驚鴻一瞥的客串後，近期接連鎖定多部大銀幕作品，展現出紮實累積作品集的野心。



據悉，《高中生刑警》計劃於今年內正式開鏡。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞