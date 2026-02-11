《單身即地獄5》主持人與出演者今日聚餐！崔美娜秀將與洪真慶碰面，互動引觀眾高度期待

今日（11日）據韓媒報導，《單身即地獄5》的出演者與主持人將在首爾某地舉行節目終映紀念聚餐。

節目於昨日播出最終回，為本季畫下句點。主持人洪真慶、李多熙、圭賢、韓海、Dex（金珍映）等，在拍攝期間就一直表示希望舉辦聚會，因此這次見面格外令人期待。



其中，行事難以預測的崔美娜秀最受關注，她曾說想和兩名男參賽者一起牽手離開地獄島，話題立刻引來洪真慶吐槽 XD。洪真慶甚至開玩笑提到：「我們在休息時間被製作組叫『說話有點過分』，接受過教育。」引發全場爆笑。她坦率的性格，以及與主持人們面對面交流時可能展現的反應，都讓觀眾相當好奇。



而《單身即地獄》是一檔將出演者放在偏遠島嶼「地獄島」的戀愛實境節目，只有組成情侶才能前往「天堂島」。本季最終誕生五對情侶：金敏智＆宋承一、李株榮＆金載真、朴喜珗＆林琇濱、崔美娜秀＆李省勳，以及金高恩＆禹盛閔。

本季在國際市場表現亮眼，連續三週登上全球非英語節目 Top 10 第2名，並在韓國、香港、新加坡、台灣獲得第一名。此外，還在泰國、日本、印尼、菲律賓等18個國家 Top 10 榜上亮眼入榜，再次震撼全球觀眾，創下歷史最高成績。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞