金東旭當爸爸了！結婚3年喜得千金，曬出寶寶「小手照」溫馨畫面曝光

大家還記得《與神同行》裡，金東旭的感人演技嗎？在現實生活中，他也迎來最動人的新角色——爸爸！與妻子 Stella Kim 結婚3年後，迎來女兒的誕生，也公開了她美麗的名字。

10日下午，Stella Kim在自己的SNS（社群平台）上公開多張照片，並寫下「rowan grace kim」（音譯名為：羅恩・格蕾絲・金）。

公開的照片中，Stella Kim以溫柔的手撫摸著剛出生的寶寶；另一張照片裡，她握著孩子小小的手，吸引眾人的目光。



金東旭於2023年12月，與小他7歲的Stella Kim結為夫妻。Stella Kim曾以少女時代出道組成員的身分受到關注，與成員秀英也有深厚交情。兩人是在去年11月首度公開懷孕消息，當時金東旭所屬公司表示：「金東旭夫妻迎來第一個孩子，預計明年初生產。」



之後，Stella Kim在臨近生產時也分享心境：「懷孕為我的人生帶來非常巨大且正面的改變。老實說，整個過程並不容易。確認能夠懷孕後，開始接受最痛苦的注射治療，但這些也未必有幫助。雖然心中充滿感恩，為了守護這個奇蹟般的生命，也必須承受高強度治療帶來的身體疼痛。不過現在，我已經真心期待女兒的誕生。」



另一方面，金東旭去年12月透過由河正宇執導的電影《四人行，不行》與觀眾見面，由河正宇、孔曉振、金東旭、李荷妮四大實力派同台飆戲。劇情講述當往日火熱的婚姻悄然冷卻，貞雅（孔曉振 飾）與賢秀（金東旭 飾）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇 飾）與秀京（李荷妮 飾）傳來的各種激情聲響，不僅打亂了樓下這對夫妻的寧靜，也喚醒了他們心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。



