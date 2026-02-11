《榮耀：她們的法庭》收視率創新高！劇情神反轉！消失20年的「他」竟成反派

ENA熱播劇《榮耀：她們的法庭》第3集本土收視率攀升至全國3.8%，創下開播以來新高！劇情進入白熱化，李奈映飾演的律師尹羅映，在未成年性暴力受害者自殺身亡後，決心化身「誘餌」，公開向神秘賣淫APP「Connect」宣戰！

第2集結尾，尹羅映突遭戴綠色連帽帽的神祕人襲擊。 本集揭曉，該襲擊者竟能避開所有監視器，顯然早有預謀。 線索指向一款名為「Connect In」的秘密賣淫APP，而唯一知情者，是拒絕律師會面、持續作偽證的未成年受害者趙有靜。



尹罗映突破心防，讓有靜坦承一切是「那些人」指使，並透露APP與記者李俊赫正在調查的賣淫集團有關。 正當尹罗映承諾保護她時，有靜卻在嚴密看守的病房內「被自殺」，現場還留下詭異遺書：「請保護我姐姐。」透過閃回畫面，原來醫院清潔工是內鬼，他威脅有靜：「你姐姐的命在你手上。」而這句話，竟與檢察官朴濟烈（徐現宇 飾）曾對尹羅映說過的話一模一樣，暗示檢察體系內部也遭滲透，讓人背脊發涼！

為揪出黑幕，尹羅映使出險招：她上直播節目公開公益律所理念，並強硬喊話：「我們需要的只有『Connect In』——當我們孤身一人很弱小，但彼此連結就有力量。」此話一語雙關，既是呼籲受害者聯繫，更是對犯罪集團「Connect In」的公開宣戰！



直播後另一名受害女性終於聯繫尹羅映，但團隊卻同時陷入危機：黃賢珍（李清娥 飾）遭襲昏倒；姜信才（鄭恩彩 飾）發現車窗被塗上巨大「2005」神秘數字；國搜所課長洪妍熙（白恩惠 飾）主動要求尹羅映代理她的離婚訴訟，交換條件竟是：掉包李俊赫命案中的關鍵DNA證據，以保護當晚與李俊赫過夜的黃賢珍。 黑幕深不見底，下集對決令人屏息。

第4集中（收視率3.3%），律師三人組察覺近期所有威脅——車上的「2005」塗鴉、襲擊者留下的「正義女神」印章、匿名寄送的2005年紅酒——都指向20年前的過去。刑警具善奎（崔英俊 飾）在調查中發現三人似有共同秘密，並收到匿名寄來的「法學院失蹤事件」剪報。 他查到失蹤者朴柱煥是她們的同學。 同時性交易「Connect In」的受害者韓旼序（全昭映 飾）現身，揭露VIP客戶用現金購買暴力「選項」的駭人內幕。 調查陷入瓶頸時線索意外浮現：律所母公司的二把手權重賢（李海英 飾）手上的戒指被韓旼序認出是施暴現場人物。 尹羅映和黃賢珍設法拿到其手機，駭入VIP App，卻觸發安全警報，導致她們的照片被傳回伺服器。警報接收者，竟是已故受害者的負責檢察官朴濟烈。 本集揭曉，DNA調包等事均由其幕後操縱。 更驚人的是，朴濟烈正是當年「失蹤」的同學朴柱煥。



結局高潮，過去與現在重疊：尹羅映湖邊受傷，黃賢珍為救姜信才揮管反擊，一男子墜湖——這正是她們多年來的噩夢場景。 而當年照片中的朴柱煥，如今以檢察官朴濟烈的身份，帶著冷笑向尹羅映伸出手：「好久不見，羅映。 」他的目的究竟是復仇，還是警告？ 懸念拉滿。

此外，觀眾們於2月2日起可通過VIU追看《榮耀：她們的法庭》！

