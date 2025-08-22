「遇錯人是人生最大災難」 徐章勳：拒上戀綜，寧願當算命仙女

2012年離婚的徐章焄，日前在YouTube節目《娜勑式》（《娜勑食堂》）當嘉賓時，果斷表態：「我不會上戀愛綜藝！」理由一針見血，讓網友笑翻。

主持人朴娜勑好奇問他是否有意願參加戀愛節目，徐章焄立刻搖頭：「不去！除非我是真的要跟誰交往、結婚。 不然那種事怎麼能拿來上節目？ 人生最大的麻煩，往往就是遇錯人啊！」說到這裡，他還不忘補刀：「大家看《離婚熟慮營》就知道，人生所有的錯誤，八成都來自『配偶選錯人』！」



徐章焄更擔心若在節目上假裝互動，可能會傷害對方：「要是我對她沒感覺，那對方可能會受傷; 反過來也一樣。」此話一出，讓朴娜勑也點頭認同：「對啊，有時候節目效果還是會逼人演一點『不是真心的東西』嘛。」



除了「戀綜拒絕令」之外，兩人也聊到飲食習慣。 朴娜勑端出家常菜：燉鯧魚、海帶莖明太魚卵飯，還有媽媽從木浦寄來的烤魚和小菜。 一天只吃一餐的徐章焄笑說：「運動員時代就習慣忍，沒有忍耐力根本撐不下去。」他邊吃邊驚嘆：「哇，太久沒吃到這麼奢侈的飯菜了！平常我幾乎每餐都叫外送啊！」一句「幾乎每天外送」再度引來笑聲。



聊到招牌節目《什麼都能問》（《儘管問菩薩吧》），徐章焄則揭開「仙女算命師」造型的幕後秘辛。 他說當時只是想讓節目更吸睛：「我家電視上KBS Joy在53頻道。 觀眾轉台時看到一個大男人打扮成仙女坐在那裡，一定會想：『這傢伙在幹嘛？』——所以我就決定這麼幹！」結果一幹就是七年，成了節目的招牌。



