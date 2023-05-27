【韓網熱帖】《犯罪都市3》李浚赫：「這張臉用了40年已經厭煩，想以徐章勳的外貌活活看」

李浚赫在《犯罪都市3》飾演反派特地增重20kg讓不少人驚訝，近日他做客《我家的熊孩子》透露自己其實是大胃王：「我很喜歡吃東西，一次大概能吃下7包泡麵、3隻炸雞、5張大pizza。」

李浚赫還說已經用這張臉活了40年、感到膩了，如有機會希望用徐章勳那樣的外貌活活看。 DinDin 媽連忙阻止：「不可以！絕對不可以！」XD

▼韓國網友評論：

1. 這是既得利益者的欺騙話術！

2. 我也想用偶像的臉活活看

3. 我用自己的臉用膩了，從現在起想以宋慧喬歐尼的模樣生活ᅲ

4. 我偶爾也會想試試以馬東錫的模樣生活，是不是相似的原理啊kk

5. 大概懂他的意思kkk以前吃什麼都不長肉的時候超好奇胖胖的自己是什麼樣，現在一邊減肥一邊後悔...

6. 李浚赫是巨石強森的粉絲，甚至曾經夢到自己變成巨石強森kkk

7. 看來他真的很喜歡硬漢風格

8. 對於帥氣這件事感到厭煩嗎？ 哎喲

9. 李浚赫說過很多次不喜歡自己的長相，也不喜歡照鏡子

10. 不管那麼多了，換臉之前先拍幾部愛情喜劇吧！

#李浚赫 #徐章勳 #我家的熊孩子 #犯罪都市3

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/square/2812616370

圖源：SBS《我家的熊孩子》

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