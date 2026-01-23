BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港最終站特設活動專區 粉絲必到打卡場景 、BLACKPINK主題自拍亭及專屬應援小物

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》會於2026年1月24至26日在香港啟德主場館舉行最終場，相信超過10萬名觀眾及BLINK都非常期待成員4人合體帶來的全新舞台與個人作品結合的壓軸盛大演出！

除了欣賞精彩的演唱會外，BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站的贊助夥伴FWD富衛保險，更特別於會場設置活動專區，為香港站的觀眾帶來一系列的打卡場景、專屬體驗及應援小物。大家記得演唱會當日提早進場，率先投入BLACKPINK的世界！

只要持有「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱會當日門票，即可到FWD Insurance 活動專區的BLINK打卡場景，坐在寫上Jisoo、Jennie、Rosé 及 Lisa名字的粉紅椅上，於鎂光燈下盡情拍攝 。FWD MAX會員 （可即時免費註冊）更可免費體驗BLACKPINK主題自拍亭及換領專屬應援小物，留住與BLACKPINK一齊的難忘回憶。粉絲只需預先登記為FWD MAX 會員，並於即日至2026年1月26日到活動網頁兌換電子換領券，便可於會場換領專屬應援小物（粉紅紙扇或心形濾鏡眼鏡）。所有活動名額及禮品數量有限，先到先得，滿額即止！

FWD Insurance 活動專區*詳情：

日期及時間：

2026年1月24日及25日: 13:00 – 18:30

2026年1月26日: 13:30 – 19:00

地點：啟德體育園東營 （安檢後）

內容：

1. 粉絲必到打卡場景

2. BLACKPINK主題自拍亭#

3. 專屬應援小物#（粉紅紙扇或心形濾鏡眼鏡，款式視乎現場供應情況而派發）

活動網頁及詳情條款：https://fwdmax.fwd.com.hk/Registration/Promotion/BPEVENTZONE2026

* 所有活動只適用於持有「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱會當日門票之人士。

# 體驗BLACKPINK主題自拍亭及換領應援小物須登記為FWD MAX會員。

# BLACKPINK主題自拍亭或需排隊參與，請耐心等候及預留時間入場。名額有限，先到先得，滿額即止。

# 換領應援小物須於2026年1月26日（19:00）前到活動網頁兌換電子換領券。名額及數量有限，先到先得，送完即止！

