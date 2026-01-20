邊佑錫米蘭時裝周氣場全開！189cm神仙比例穿粉紅毛衣帥炸！竟還捕獲尼可拉斯·霍特同框熱聊！

韓國男神邊佑錫日前飛往義大利米蘭出席Prada 2026-2027秋冬男裝大秀，憑藉其壓倒性的模特兒身材與獨特氣質，瞬間成為全球時尚焦點的嬌點！

亮相秀場的邊佑錫身穿一襲粉紅色針織上衣，內搭細節感十足的褶皺襯衫，下身搭配經典黑色長褲，完美消化Prada特有的極簡美學。 189公分的高挑身高與溫柔的粉色系形成迷人對比，整體造型既端正又充滿安定感，一登場就牢牢抓住所有攝影師的鏡頭。



網友們看到照片後全暴動了，狂讚：「不愧是模特出身！」、「連髮型都像是剛走完秀的模特」、「每一張優雅到極致」、「他的體態和身材比例簡直瘋了，但臉蛋卻是寶寶般漂亮又可愛」。 粉絲也特別點出他當天的妝髮，一頭微亂的深黑髮型搭配極簡妝容，散發出一種脆弱又優雅的氛圍，讓人直呼：「完全是我的菜！」。

更讓粉絲尖叫的是邊佑錫在秀場外竟與好萊塢巨星、《X戰警》「野獸」尼可拉斯·霍特（Nicholas Hoult）驚喜同框！兩人並肩並肩站立熱烈交談，互動自然大方，隨後更一起面對鏡頭合影，這組「夢幻聯動」的照片火速在社群平台X上瘋傳。兩位以出色身材與演技著稱的演員同框，養眼畫面讓全球網友激動直呼：「世界觀碰撞了！」、「這張雙人照居然真的存在？」、「兩位都是身材巨匠啊！」。



目前尼可拉斯霍特正宣傳預計今年下半年上映的新片《Cry To Heaven》，而邊佑錫也將以MBC新劇《21世紀大君夫人》回歸小螢幕。 這次兩位男神的意外相遇，無疑是本次米蘭時裝週最讓人驚喜的彩蛋！

