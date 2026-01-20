边佑锡米兰时装周气场全开！189cm神仙比例穿粉红毛衣帅炸！竟还捕获尼可拉斯・霍特同框热聊！

韩国男神边佑锡日前飞往义大利米兰出席Prada 2026-2027秋冬男装大秀，凭藉其压倒性的模特儿身材与独特气质，瞬间成为全球时尚焦点的娇点！

亮相秀场的边佑锡身穿一袭粉红色针织上衣，内搭细节感十足的褶皱衬衫，下身搭配经典黑色长裤，完美消化Prada特有的极简美学。 189公分的高挑身高与温柔的粉色系形成迷人对比，整体造型既端正又充满安定感，一登场就牢牢抓住所有摄影师的镜头。



网友们看到照片后全暴动了，狂赞：「不愧是模特出身！」、「连发型都像是刚走完秀的模特」、「每一张优雅到极致」、「他的体态和身材比例简直疯了，但脸蛋却是宝宝般漂亮又可爱」。 粉丝也特别点出他当天的妆发，一头微乱的深黑发型搭配极简妆容，散发出一种脆弱又优雅的氛围，让人直呼：「完全是我的菜！」。

更让粉丝尖叫的是边佑锡在秀场外竟与好莱坞巨星、《X战警》「野兽」尼可拉斯・霍特（Nicholas Hoult）惊喜同框！两人并肩并肩站立热烈交谈，互动自然大方，随后更一起面对镜头合影，这组「梦幻联动」的照片火速在社群平台X上疯传。两位以出色身材与演技著称的演员同框，养眼画面让全球网友激动直呼：「世界观碰撞了！」、「这张双人照居然真的存在？」、「两位都是身材巨匠啊！」。



目前尼可拉斯霍特正宣传预计今年下半年上映的新片《Cry To Heaven》，而边佑锡也将以MBC新剧《21世纪大君夫人》回归小萤幕。 这次两位男神的意外相遇，无疑是本次米兰时装周最让人惊喜的彩蛋！

