【韓網熱門】金俊秀一個月前言論惹怒網友！韓輿論：放過東方神起吧

退出東方神起的原成員金俊秀和金在中舉辦了雙人演唱會，表演期間演唱了不少東方神起的經典曲目，為此還提前重新錄製了歌曲，受到了廣大粉絲的喜愛。

金俊秀的一個月前的言論重新被翻出，一席話遭到了無數粉絲和網友的指責，他表示：「（那些歌曲的）重要部份原來全都是我們唱的啊，當時我也沒這麼想。和在中哥唱的時候，嗯？ 這之前就是哥唱的部份嗎？ 他說是的，沒想到原本我們就唱了這些段落啊，總之很不錯。啊，原來這本來就是我們唱的啊」。



중요한 파트는 다 우리가 불렀더라 pic.twitter.com/UCOdl0Va3p — ᴘʟᴜᴍ (@_XITIZEN) October 17, 2024

韓國網友評論：

1. 這話說得太草率了吧

2. 為什麼這麼說啊??? 太沒有禮貌了吧

3. 他倆原先就是主唱吧？？ 每個成員都有自己的定位吧

4. 應該是每個部份都很重要，你在說什麼啊？

5. 再怎麼說之前都是隊友，現在要靠在別人背後說壞話來滿足自己的自尊嗎？

6. 從未見過退隊的人說過這種話，既然已經退隊了就不要再提什麼東方神起了，別再賣情懷，也不要在演唱會上唱東方神起的歌，要唱就唱自己的啊

7. 雖然話有些輕率，但是無法否認他說得對，他倆是主唱，否認這個事實的都是精神勝利吧

8. 太無理了，雖然離開的時候不體面，這讓其他隊友變成什麼了

9. 這種言論不能起訴他嗎？ 一想到東神的新粉絲要遭這種罪，就想送3台卡車去示威

10. 好感瞬間沒了，我以為歌手是無罪的，看來……果然歌手什麼樣，他的粉絲就什麼樣

11. 不然你去唱全部是你部份的歌曲啊

12. 到現在還在背刺東神，而且說得還不是正面的事情，都38歲了，不覺得丟人嗎

13. 對守護東神這個名字的另外兩位隊友也太失禮了吧，是你們自己放棄了東神要走的，那就安靜地待著啊，當事人沈昌珉和鄭允浩這15年裡什麼話也沒說，認真地活動。 最近鬧出負面消息的又是誰啊

14. 在東神這把大傘之下恣意生活的人，居然能說出這麼無禮的話來

15. 不然你們去唱JYJ的歌啊，東神的歌，我記得你們是給了錢才能唱的吧

16. 那個重要的位置，是你本人說討厭、怒衝衝地放棄了的。 走了15年的彎路，這張嘴裡怎麼能說出那種話來？？東神去日本開演唱會的時，沒嫉妒死你就算你走運了

17. 年紀都這麼大了還腦袋空空，嘖嘖嘖

18. 不然你好好看看歌詞分配量啊



19. 高耀太申智都不會說出這種話

20. 求你們放過東神吧，你們已經不是東神了

21. 為什麼我還要祈禱事業成功的有錢男性和前職場同事能夠好聚好散啊

22. 最火爆的《咒文》裡的Killing part不是沈昌珉的高音和鄭允浩那段「KISS」嗎？？ 我以為只有他粉絲四處留言說什麼「終於聽到了正版」，原來是歌手本人自誇自讚啊

23. 我不太了解東神的歌，但是看過最近關於他的新聞和言論之後，真的很難對他有好感

24. 不好意思，我只記得沈昌珉的高音

原文：

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