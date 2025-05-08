【韓網熱門】金在中談愛豆製作費：一年就上百億！反遭網友吐槽

「花費真的很大。 要同時經營兩個團體的話，一年大概要投入200億（韓幣，下同）。」

出身於JYJ、目前製作女團「SAY MY NAME」並籌備推出男團的金在中，在Netflix綜藝節目《Try？ Choo-ry！》中這樣表示。 當MC秋成勳問他「現在偶像這麼難紅，還能賺錢嗎？」時，金在中回答：「通常出道後，如果在第三年開始轉虧為盈，就是最理想的情況。 但一般合約為7年，其中5年都需要投資，能掙錢的時間其實也只有2、3年而已......」



韓國網友評論：

1. 欸？ 他中途不是自己離開公司了嗎？ ᄏᄏᄏᄏᄏ喔？

2. 站的立場不一樣，看事情也會變嗎...

3. 現在完全變成公司那邊的人了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 這真的有點讓人出戲欸ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

6. 他自己不也離開了嗎？

7. 他現在變成公司那邊的人了，雖然感覺有點好笑，但也不是什麼值得罵的事。 當初的合約又不是像現在這樣，他也沒說想讓新人也像他那時一樣簽那種合約

8. SM粉絲搞不清楚狀況就在亂罵真好笑。 根本沒法溝通，解釋給你們聽也是浪費時間。 金在中加油，新專輯也大發！

9. 金在中是因為遭遇不公平才去打官司的，現在拿這個來黑他有點說不過去。 他也只是說投資要3年才能回本，有什麼好罵的？

10. 說的也是，他做了5年就走了，還一分違約金都不用賠，肯定是有理由的

11. 這就叫做：在業界還要混的話，離職也一定要好聚好散

12. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ太好笑了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

13. 東方神起活動才5年不是嗎？

14. ...? ᄏᄏᄏᄏ現在是理解公司立場了？ ㅋㅋㅋ

15. 啊... 雖然我對他沒啥惡感，但這真的有點不太行

16. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ想知道金俊秀怎麼想

17. 不是啊，立場變了想法變也可以理解...... 但居然這麼理直氣壯地說出口?????? 良心去哪了

18. 他好像有把合約跑完吧，是在談續約才有爭議？

19. 「7年」這字眼太搞笑了... 我私心希望那些當製作人的人都成功，然後照著他們那套方式給新人簽，完美鏡像

20. 他現在終於理解李秀滿爸爸的心情了...

21. 哇 居然是他本人站在鏡頭前講出這種話，真的很厲害，不是別人，是JYJ耶ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3724483137

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