《黑白大廚》第三季確定製作：賽制改版「4人1組」餐廳對抗戰！美味黑手黨IG點名《拜託了冰箱》組隊：整理刀包囉？

Netflix 全球現象級綜藝《黑白大廚：料理階級戰爭》正式宣佈啟動第三季製作！與前兩季主打「個人戰」的模式不同，製作方預告第三季將迎來大改版，以「餐廳團隊賽」為主軸，挑戰更高層級的默契與經營實力。

■ 賽制大翻新：從「個人英雄」轉為「餐廳團體戰」

Netflix 於 16 日正式開啟第三季參賽者招募，並設定了嚴格的報名門檻：參賽者必須以「4人1組」的形式報名，且成員必須為在同一間餐廳（或同品牌分店）實際共事的料理團隊。 官方強調不接受個人、朋友、或隨機組隊報名，料理類型則維持不限。



韓網友普遍對這一賽制改變給出正面評價，並提議更換部份評審人員，例如在保留安成宰、去掉白種元的基礎上擴充更多專業評審。



■ 明星廚師互動：首季冠軍權聖晙「邀約組隊」

消息一出，在第一季獲得冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙立即在個人IG轉發招募影片，並點名正在綜藝節目《拜託了冰箱》合作的金風廚師，以及曾在第一季並肩作戰的「中式料理女神」朴恩影和「烹飪狂人」 尹男老。 權聖晙開玩笑向金風喊話：「隊長大人，《拜託了冰箱》忙內組要不要整理刀具包了？」對此，尹男老以招牌翻白眼表情回擊：「你已經用燉飯讓大家瘋狂了，還要再來？」網友對此互動反應熱烈，紛紛敲碗希望四人以「拜託了冰箱隊」出戰。





■ 全球票房保證：原班製作團隊強勢回歸

《黑白大廚》是料理主題的 Netflix 原創生存綜藝，由已獲得米其林等權威認可的頂尖「白湯匙」大廚，與尚未成名但實力驚人的「黑湯匙」廚師進行廚藝對決。 2024 年公開的第一季連續三週蟬聯 Netflix 全球非英語節目類冠軍，創下韓國綜藝首例; 第二季連續兩週奪得非英語節目類第一名，同樣表現亮眼。

第三季將由成功打造前兩季的 Studio Slam 製作公司的金銀芝PD與毛恩雪編劇繼續聯手。 金銀芝PD感謝全球觀眾對前兩季的厚愛，並承諾將盡最大努力，以全新升級的內容結構與樂趣，製作出不負觀眾期待的作品。



