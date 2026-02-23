BLACKPINK、IVE、Hearts2Hearts：二月 K-POP 女團之戰正式揭開序幕！

在新人女團 Hearts2Hearts 回歸之際，IVE、BLACKPINK 等一線人氣女團也將重返歌壇，引發粉絲關注。

2月20日，Hearts2Hearts

20日，Hearts2Hearts 公開新曲〈RUDE!〉宣告回歸。〈RUDE!〉是一首以 House 為基底的舞曲，特色在於富有節奏感的律動與活潑跳躍的合成器音色，歌詞描繪不被既定規則束縛的淘氣女孩們可愛又帶點叛逆的態度。



公開後，〈RUDE!〉獲得一片好評。繼先前以〈FOCUS〉展現的氛圍之後，Hearts2Hearts 再次呈現出既活潑又大膽的氣質，反應相當不錯。



發表新曲後，Hearts2Hearts 於21日至22日一連兩天在首爾奧林匹克公園奧林匹克廳舉辦「2026 Hearts2Hearts FANMEETING ‘HEARTS 2 HOUSE’」，與粉絲見面。

2月23日，IVE

IVE 將以正規二輯《REVIVE+》回歸。IVE 已於9日先行公開〈BANG BANG〉揭開回歸序幕。延續第二張正規專輯的 IVE 式故事線，也引起許多粉絲關注。



《REVIVE+》將 IVE 從前以「我」為中心展開的敘事，擴展為「我們」的視角，帶來更具意義的轉折。此次主打歌〈Black Hole〉預計成為從「IVE＝我」的身份認同出發，延伸至「與大眾同行的我們」。從出道單曲〈ELEVEN〉開始合作的作詞人徐智音與黃有彬（XYXX）此次再度參與製作，提升作品完成度。



〈Black Hole〉預告：



2月27日，BLACKPINK

接著27日，BLACKPINK 也將回歸。迷你三輯《DEADLINE》共收錄5首歌曲，包括主打歌〈GO〉、〈JUMP〉、〈Me and my〉、〈Champion〉與〈Fxxxboy〉。YG 表示：「正如《DEADLINE》這個標題所示，這張專輯將充滿不可逆轉（無法重現）的巔峰時刻。」



特別的是，BLACKPINK 於20日創下 YouTube 頻道訂閱數突破1億人的紀錄，成為全球藝人中首位也是最多訂閱的紀錄保持者。此外，BLACKPINK 也將於26日至下月8日與國立中央博物館合作推出全新企劃，如同歷史文物一般留下痕跡，吸引全球粉絲期待。

在 Hearts2Hearts 帶來好的開端之後，加上 IVE 與 BLACKPINK 兩大強勢TOP女團的加入，2月歌壇的「女團大戰」可說是畫龍點睛。全球粉絲的目光正集中在她們的動向上。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞