Apink新演唱会依旧Pink！「The Origin : APINK」来袭，全员粉红头超抢眼

正值出道15周年、以专辑《RE : LOVE》主打歌〈Love Me More〉回归中的Apink，目前也宣布全新演唱会来临。
Apink第八次单独演唱会命名「The Origin : APINK」，将在2月21日及22日首尔中区奖忠体育馆举行。此为Apink继2024年12月举行的第七场演唱会「PINK CHRISTMAS」后，时隔1年又2个月再次举行演唱会。如题所示，演唱会将回顾Apink 15年来的历史，将「K-POP代表长寿女团坚守位置的动力及故事」融入整体音乐与表演中。
「The Origin : APINK」海报相当显眼，全员皆粉红头发相当抢眼，有粉丝想到Apink小分队CHOBOM（初普，初珑与普美）曾发行的专辑《Copycat》模仿者、复制人概念，也有粉丝整理出Apink历年皆用Pink取名，获得反响「喜欢他们始终如一Pink的概念」，海外粉丝亦纷纷敲碗能开启海外场。
