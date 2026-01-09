朴娜勑爭議大反轉！私訊曝光打臉「低薪」指控，經紀人自選不投保！霸凌指控遭證人推翻

針對先前聲稱遭藝人朴娜勑霸凌並持續爆料的前經紀人 A 某，近日劇情出現驚人逆轉。 本月 8 日，知名 YouTube 頻道「演藝幕後總統李鎮浩」公開了朴娜勑與 A 某的對話紀錄及稅務人員證詞，多項證據指向 A 某說法與事實嚴重不符，令社會輿論首度發生反轉。

■ 薪資爭議：曾感激「330萬已足夠」，事後反咬給薪不足

A 某起初主張，朴娜勑在成立個人公司時曾承諾月薪 500 萬韓元及 10% 的營收分紅，但實際僅支付約 300 萬韓元。

然而， 根據對話紀錄，反而是朴娜勑主動關心 A 某是否薪水太低，詢問：「為什麼你的月薪跟造型師一樣（338萬）？ 你不是應該拿更多嗎？」A 某當時回答：「我拿這麼多已經非常感謝了。 開會用的執行經費也很充裕，您再減薪也沒關係。」表現出相當滿意的態度。 李鎮浩就此詢問A某，A某解釋稱當時是以「專屬合約」形式簽約，所以並沒有理由獲得月薪，因此對於分外的酬勞表達感謝而已。



據李鎮浩了解，朴娜勑和稅務人員從未聽過「500萬+10%分紅」這一說法。對於「10% 分紅」，朴娜勑方面的認知是「當A某接洽到新節目/新代言時支付的獎金」，但事實上 A 某並未洽談到任何新工作。



■ 四大保險未投保真相：經紀人本人拒絕加保

針對 A 某控訴「多次要求加保四大保險遭忽視」一事，朴娜勑的稅務人員透露，簽約時曾建議 A 某選擇包含保險且有利節稅的「勞動所得」模式，但 A 某本人堅持選擇僅扣稅 3.3% 的「事業所得」模式。 在該稅務模式下，雇主並無強制加保義務。



■ 職場霸凌平反：現場第三方證詞「經紀人消失引慌亂」

A 指控朴娜勑因找不到酒杯和燈具，當著新來的造型團隊進行羞辱，因此最終決定離職。

但現場目擊者、執業 27 年的造型室院長受訪表示，當天朴娜勑僅因趕行程表現焦慮，絕無辱罵或霸凌，現場並沒有「強壓的氣氛」; 反而是經紀人臉色難看且多次不見人影，令朴娜勑慌亂大喊「留在我身邊吧」。 事後見到相關報道時，造型師團隊4人都感到荒唐和委屈。



■ 浮報工時與資歷造假：慶生派對也算上班？

A 某主張「殺人般的超長工作時間」，然而據其友人透露，去年朴娜勑在「娜勑Bar」為A某舉辦生日派對，並贈送價值約 980 萬韓元香奈兒手錶和包包，這一派對也被A某計入工時。

A 某自稱為「10 年資深經紀人」，實則僅曾擔任娛樂法人代表，2023年以新人身份入職前東家 JDB 娛樂，現場經紀實務經驗不足 3 年。 在 JDB 任職期間，領取的也是與新進員工相當的 170 萬韓元級別月薪。



■談判破裂關鍵：除了 5 億天價，還要「公開道歉」

經友人證實，A某曾索要2.5億韓元作為自己和另一名經紀人的補償，在凌晨會面時更開價到5億。 A某一開始否認索要金錢，在李鎮浩追問下改口稱只是對周圍的人說說而已，並未直接向朴娜勑開口。

不過，雙方未能和解的關鍵不在於賠償金額。 凌晨會面後，朴娜勑寄給A某的和解書上金額欄為空，但A某進一步要求朴娜勑對於先前聲明中提及的「貪污、虛假報告」等指控承認全屬捏造並公開道歉，同時要努力協助A某恢復名譽，並對其精神損失做出補償。

李鎮浩表示對本次事件保持中立，並指出朴娜勑在圈內的口碑說不上非常好，雖然會特別照顧一部份人，但並非「雨露均沾」的風格，在此次爭議中或許並非全無責任。



■ 韓網輿論沸騰：藝人遭「乙方」反向霸凌

影片公開後，韓網輿論大幅倒向朴娜勑，痛批 A 某利用社會對弱勢（乙方）的同情心來操縱媒體、反向霸凌藝人，對於朴娜勑選擇法律途徑表示理解和支持。



目前，朴娜勑已從 MBC《我獨自生活》、tvN《驚人的星期六》等主要節目下車並中斷活動。 朴娜勑方面在衝突發生後，發現有廣告代理費等資金流入 A 某成立的個人公司，目前已以恐嚇未遂、業務侵佔等罪名起訴 A 某，誓言透過法律途徑討回公道。

