資深演員李文秀過世享壽76歲，曾演《開心鬼上身》爺爺鬼、《信號》趙震雄的爸

高齡91歲的「國民爺爺」李順載去世後，韓國演藝圈再傳悲報，資深演員李文秀（이문수）過世，享壽76歲。
據昨（29）日韓國話劇演員協會透露，演員李文秀28日於京畿道楊平郡一家醫院去世，另有韓媒取得消息，李文秀在2022年發現罹患肺癌後長期接受治療。
李文秀1949年生於京畿楊平郡，原為公務員，後考上首爾藝術專科大學（現為首爾藝術大學），於1989年加入國立劇團後，演出了多部話劇。他長年在話劇界深耕，2010年曾獲得文化體育觀光部表彰。韓國話劇演員協會理事長林大一（임대일）悼念，形容他「比起光鮮亮麗，更重視演員的正直」，「超越了世代和作品，展現屬於自己的深厚演技」。
李文秀也經常在多部電視劇及電影扮演稱職綠葉，令人印象最深刻的應是車太鉉主演的電影《開心鬼上身》中，扮演好色的爺爺鬼。他還曾在《需要浪漫》扮演鮮于仁英（曹汝貞 飾）的爸爸，在《Signal 信號》扮李材韓（趙震雄 飾）的爸爸，在《孤單又燦爛的神－鬼怪》扮演守護金信（孔劉 飾）屍體的老人，在《愛上變身情人》扮演「林會長」，在《Ghost Doctor》扮演金世真（Uie 飾）的親生爸爸「張會長」。
韓國演藝圈短時間痛失第二位資深演員，再加上兩人數度合作過，話劇《推銷員之死》及《試煉》，還有電影及話劇兩種版本的《我愛你》，使人更加遺憾。《我愛你》是改編自姜草的同名網漫，以老年人的愛情為主題，電影版是2011年的作品，四名主演李順載、尹小晶、宋在浩與金守美都離開了人世，如今李文秀也跟隨到了天上化作星星。
李文秀靈堂設於首爾漢陽大學醫院殯儀館2號室，預計在12月1日韓國時間上午8點20分出殯，身後葬於伊甸園追悼公園。
