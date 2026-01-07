《模範的士3》終映在即～李帝勳2月即將迎來出道20週年並舉辦「Our 20th Moment」系列見面會

將迎來出道20週年的演員李帝勳，最新力作《模範的士3》也即將播畢，接下來他將在2026年舉辦大型粉絲見面會，以回報所有粉絲們這麼長時間對他的喜愛，也期待與粉絲們創造難忘的回憶。

李帝勳將於2月28日星期六下午2點以及7點在首爾江南區三成洞COEX舉辦2場名為「Our 20th Moment」的粉絲見面會，所屬公司也搶先公開主視覺海報，並告訴所有粉絲們這個好消息。海報中的李帝勳穿上了有彩帶裝飾的西裝，露出他獨特極富親和力的笑容，希望在出道20週年之際，把自己當作粉絲們的禮物，也期待能與粉絲們共同度過這特別的時光。



2006年出道的李帝勳，在這20年來努力不懈累積了許多類型的作品與戲路，成為資深演技派的演員之一。2011年他以電影《那一夜，青春褪色》出道，當時就展現出相當強烈的魅力，而讓大家對於他的面孔留下深刻印象。2012年李帝勳也接著以電影《建築學概論》成為了當時的大勢演員，接下來更於2016年演出了tvN電視劇《信號》而讓李帝勳成為家喻戶曉的電視劇男主角。



2021年李帝勳更演出了SBS的《模範的士》系列，擔任主角金道奇，開著黑色的計程車為所有受到委屈的被害者伸張正義，一播出更是獲得了許多觀眾們壓倒性的支持，也讓這部電視劇拍到第三季度，更是讓李帝勳因此得到了2次大賞殊榮，創下紀錄，也是他出道20週年一個重要的里程碑。



李帝勳所屬公司表示，透過多次粉絲見面會與大家見面，也是真心希望與大家近距離互動的李帝勳演員，出道20週年的紀念舞台，對他來說也將比任何時候更有意義，並且希望帶給所有粉絲們療癒感。《模範的士3》本週即將播出最後兩集劇情，也希望觀眾們繼續支持這部作品以及金道奇司機到本季最終回！



