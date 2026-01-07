《模范的士3》终映在即～李帝勋2月即将迎来出道20周年并举办「Our 20th Moment」系列见面会

将迎来出道20周年的演员李帝勋，最新力作《模范的士3》也即将播毕，接下来他将在2026年举办大型粉丝见面会，以回报所有粉丝们这么长时间对他的喜爱，也期待与粉丝们创造难忘的回忆。

李帝勋将於2月28日星期六下午2点以及7点在首尔江南区三成洞COEX举办2场名为「Our 20th Moment」的粉丝见面会，所属公司也抢先公开主视觉海报，并告诉所有粉丝们这个好消息。海报中的李帝勋穿上了有彩带装饰的西装，露出他独特极富亲和力的笑容，希望在出道20周年之际，把自己当作粉丝们的礼物，也期待能与粉丝们共同度过这特别的时光。



2006年出道的李帝勋，在这20年来努力不懈累积了许多类型的作品与戏路，成为资深演技派的演员之一。2011年他以电影《那一夜，青春褪色》出道，当时就展现出相当强烈的魅力，而让大家对於他的面孔留下深刻印象。2012年李帝勋也接著以电影《建筑学概论》成为了当时的大势演员，接下来更於2016年演出了tvN电视剧《信号》而让李帝勋成为家喻户晓的电视剧男主角。



2021年李帝勋更演出了SBS的《模范的士》系列，担任主角金道奇，开著黑色的计程车为所有受到委屈的被害者伸张正义，一播出更是获得了许多观众们压倒性的支持，也让这部电视剧拍到第三季度，更是让李帝勋因此得到了2次大赏殊荣，创下纪录，也是他出道20周年一个重要的里程碑。



李帝勋所属公司表示，透过多次粉丝见面会与大家见面，也是真心希望与大家近距离互动的李帝勋演员，出道20周年的纪念舞台，对他来说也将比任何时候更有意义，并且希望带给所有粉丝们疗愈感。《模范的士3》本周即将播出最后两集剧情，也希望观众们继续支持这部作品以及金道奇司机到本季最终回！



