只剩2集還在飆！《模範的士3》本週大結局，李帝勳「私刑復仇」要再創巔峰

SBS 熱門金土劇、同時還在 Viu Original 上熱播的《模範的士3》距離完結只剩最後兩集，卻完全沒有「後段疲乏」的跡象，反而一集比一集猛，再度刷新自身收視紀錄，把週末電視圈牢牢握在手裡。

SBS爆款神劇《模範的士3》本週即將迎來大結局！上週播出的第14集再度刷新自身最高收視率，全國平均收視衝上14.2%，首都圈更高達15.1%，瞬間最高收視更飆至18.5%，強勢霸佔同時段冠軍寶座。 被譽為「復仇代言人」的李帝勳（飾 金道奇）與「彩虹運輸」團隊，本季以電影級製作、更黑暗的反派陣容，再度掀起追劇熱潮，不僅在韓國國內橫掃收視榜，更在國際OTT平台與話題榜上持續發威！



根據尼爾森韓國數據顯示，《模範的士3》第14集在20至49歲核心觀眾群收視率高達4.8%，瞬間峰值更突破5.75%，成為2025年開年以來所有節目中的收視冠軍，證明其跨越年齡層的驚人吸引力。網友狂推：「每週最爽快的時刻！」、「李帝勳根本是韓版私刑正義教科書」、「反派一個比一個瘋，但復仇場面真的太治癒」。



韓國數據分析機構「Gooddata Corporation FUNdex」公佈的2026年首週（12/29-1/4）話題排行榜，《模範的士3》在「TV-OTT戲劇類」奪下第一，李帝勳更以壓倒性分數登上「出演者話題榜冠軍」。此外，該劇在國際平台同樣勢如破竹：Netflix韓國區「Top 10 節目」穩坐第一（統計至1/5）；Kinolights綜合內容榜（含電影、戲劇、綜藝）全類別總排名第一；IMDb劇集評分平均高達9.2分（1-14集），被全球劇迷譽為「無可取代的爽劇天花板」。

隨著劇情進入尾聲，本週五、六（1/9、1/10）將播出最終兩集。預告中揭露最後的復仇舞台將拉進「軍隊體系」，並由資深演技派金鍾洙（飾 吳元尚） 擔任終極大魔王，壓迫感十足的演出讓觀眾直呼：「光眼神就讓人發寒！」此外，全少妮也確定特別出演，飾演金道奇不軍隊時期直屬部下柳善雅，氣氛直指系列最強高潮。



《模範的士》系列自2021年開播以來，不僅收視持續攀升，更在2025年SBS演技大賞中，讓李帝勳憑該系列第二度奪下「大賞」，成為少見以「季播劇」登頂的演員，奠定其「國民復仇劇」的經典地位。

《模範的士3》最終兩集將於本週五（1/9）晚間9點50分（韓國時間）在SBS播出。香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

