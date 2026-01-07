持槍的玄彬 X 鄭雨盛令人震驚…Disney+熱門韓劇《韓國製造》緊張感直線飆升！！

Disney+ 原創影集《韓國製造》方面在第 5 集公開前，釋出最新預告劇照，玄彬身穿軍服，將槍口對準前方。

《韓國製造》以 1970 年代混亂與躍進並存的大韓民國為背景，描寫企圖透過剝削國家牟利、來攀上財富和權力的巔峰的男人「白冀兌」（玄彬 飾），以及以可怕的執念將其追逼至絕境的檢察官「張健榮」（鄭雨盛 飾），兩人面對貫穿時代的巨大事件所展開的故事。此次公開的第 5 集預告劇照，捕捉了在失控膨脹的慾望之上，愈加多樣化的對立瞬間。



首先，身穿軍服展開搜索行動的「白冀兌」（玄彬），與過去在作品中展現的面貌截然不同，散發出全然不同的氛圍，吸引大眾目光。軍裝造型、神情緊繃的「白冀兌」劇照，刺激觀眾對其隱藏敘事的好奇心。另一方面，在第 4 集迎來震撼結局後，捕捉到陷入衝擊之中的「張健榮」（鄭雨盛）的劇照，也進一步提升外界對他接下來變化的關注。



接續公開的劇照中，「白冀兌」與「白冀賢」（禹棹奐 飾）兄弟形成強烈對比，格外引人注目。情緒高漲的「白冀兌」表情，令人好奇他怒火所指的對象是誰；而神情冷靜的「白冀賢」則以沉著的目光凝視對方，為畫面增添厚重的緊張感。此外，在船隻上照亮燈光的「張健榮」，展現出鍥而不捨追查事件的檢察官，銳利的調查本能。



最後，正面相對的「池田愉至」（元智安）與「千席重」（鄭星一）預告故事將邁入全新局面，僅僅是兩大權力者的會面，就暗示著強烈波動，進一步放大對後續發展將如何動盪的好奇心。

▼ 演員花絮照 ▼



《韓國製造》在第 3、4 集公開後，獲得海外訂閱用戶熱烈回應——

「雖然還沒完結，但已經完全陷進去了」

「彷彿在看電影一樣，節奏、拍攝與畫面呈現都非常出色」

「幹練又聰明，緊張感十足，演技也非常精彩」

「帥到不需要多說，成功將一個時代具象呈現在畫面上」

「越專心看，餘韻越深刻，人物與場面會長時間留在腦海裡」、

「真的太好看了，每週等待都很煎熬」、

「有趣又節奏明快」，好評不斷，更進一步推升對愈加高漲的劇情發展期待感。

Disney+《韓國製造》將於今天（7 日）公開第 5 集，並於 14 日公開第 6 集（最終回）。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞