只剩2集还在飙！《模范的士3》本周大结局，李帝勋「私刑复仇」要再创巅峰

SBS爆款神剧《模范的士3》本周即将迎来大结局！上周播出的第14集再度刷新自身最高收视率，全国平均收视冲上14.2%，首都圈更高达15.1%，瞬间最高收视更飙至18.5%，强势霸占同时段冠军宝座。 被誉为「复仇代言人」的李帝勋（饰 金道奇）与「彩虹运输」团队，本季以电影级制作、更黑暗的反派阵容，再度掀起追剧热潮，不仅在韩国国内横扫收视榜，更在国际OTT平台与话题榜上持续发威！



根据尼尔森韩国数据显示，《模范的士3》第14集在20至49岁核心观众群收视率高达4.8%，瞬间峰值更突破5.75%，成为2025年开年以来所有节目中的收视冠军，证明其跨越年龄层的惊人吸引力。网友狂推：「每周最爽快的时刻！」、「李帝勋根本是韩版私刑正义教科书」、「反派一个比一个疯，但复仇场面真的太治愈」。



韩国数据分析机构「Gooddata Corporation FUNdex」公布的2026年首周（12/29-1/4）话题排行榜，《模范的士3》在「TV-OTT戏剧类」夺下第一，李帝勋更以压倒性分数登上「出演者话题榜冠军」。此外，该剧在国际平台同样势如破竹：Netflix韩国区「Top 10 节目」稳坐第一（统计至1/5）；Kinolights综合内容榜（含电影、戏剧、综艺）全类别总排名第一；IMDb剧集评分平均高达9.2分（1-14集），被全球剧迷誉为「无可取代的爽剧天花板」。

随著剧情进入尾声，本周五、六（1/9、1/10）将播出最终两集。预告中揭露最后的复仇舞台将拉进「军队体系」，并由资深演技派金钟洙（饰 吴元尚） 担任终极大魔王，压迫感十足的演出让观众直呼：「光眼神就让人发寒！」此外，全少妮也确定特别出演，饰演金道奇不军队时期直属部下柳善雅，气氛直指系列最强高潮。



《模范的士》系列自2021年开播以来，不仅收视持续攀升，更在2025年SBS演技大赏中，让李帝勋凭该系列第二度夺下「大赏」，成为少见以「季播剧」登顶的演员，奠定其「国民复仇剧」的经典地位。

《模范的士3》最终两集将於本周五（1/9）晚间9点50分（韩国时间）在SBS播出。香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。

