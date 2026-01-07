持枪的玄彬 X 郑雨盛令人震惊…Disney+热门韩剧《韩国制造》紧张感直线飙升！！

Disney+ 原创影集《韩国制造》方面在第 5 集公开前，释出最新预告剧照，玄彬身穿军服，将枪口对准前方。

《韩国制造》以 1970 年代混乱与跃进并存的大韩民国为背景，描写企图透过剥削国家牟利、来攀上财富和权力的巅峰的男人「白冀兑」（玄彬 饰），以及以可怕的执念将其追逼至绝境的检察官「张健荣」（郑雨盛 饰），两人面对贯穿时代的巨大事件所展开的故事。此次公开的第 5 集预告剧照，捕捉了在失控膨胀的欲望之上，愈加多样化的对立瞬间。



首先，身穿军服展开搜索行动的「白冀兑」（玄彬），与过去在作品中展现的面貌截然不同，散发出全然不同的氛围，吸引大众目光。军装造型、神情紧绷的「白冀兑」剧照，刺激观众对其隐藏叙事的好奇心。另一方面，在第 4 集迎来震撼结局后，捕捉到陷入冲击之中的「张健荣」（郑雨盛）的剧照，也进一步提升外界对他接下来变化的关注。



接续公开的剧照中，「白冀兑」与「白冀贤」（禹棹奂 饰）兄弟形成强烈对比，格外引人注目。情绪高涨的「白冀兑」表情，令人好奇他怒火所指的对象是谁；而神情冷静的「白冀贤」则以沉著的目光凝视对方，为画面增添厚重的紧张感。此外，在船只上照亮灯光的「张健荣」，展现出锲而不舍追查事件的检察官，锐利的调查本能。



最后，正面相对的「池田愉至」（元智安）与「千席重」（郑星一）预告故事将迈入全新局面，仅仅是两大权力者的会面，就暗示著强烈波动，进一步放大对后续发展将如何动荡的好奇心。

▼ 演员花絮照 ▼



《韩国制造》在第 3、4 集公开后，获得海外订阅用户热烈回应——

「虽然还没完结，但已经完全陷进去了」

「彷佛在看电影一样，节奏、拍摄与画面呈现都非常出色」

「干练又聪明，紧张感十足，演技也非常精彩」

「帅到不需要多说，成功将一个时代具象呈现在画面上」

「越专心看，余韵越深刻，人物与场面会长时间留在脑海里」、

「真的太好看了，每周等待都很煎熬」、

「有趣又节奏明快」，好评不断，更进一步推升对愈加高涨的剧情发展期待感。

Disney+《韩国制造》将於今天（7 日）公开第 5 集，并於 14 日公开第 6 集（最终回）。



